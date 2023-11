Pedro Acosta: "No vengo a MotoGP a hacer amigos; digo lo que pienso y lo que siento"

Es el piloto que puede lograr que MotoGP vuelva a dar un salto cualitativo en términos de popularidad porque, como consiguió Valentino Rossi en su momento, su figura puede trascender al motociclismo. Pedro Acosta (25 de mayo de 2004, Mazarrón, Murcia) es una estrella en bruto que, en tres temporadas en el campeonato del mundo, ha ganado dos títulos de Moto3 (2021) y Moto2 (2023) con sólo 19 años. Este martes, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, comenzará su andadura en MotoGP en las filas del equipo GasGas Factory Racing Tech3 con el primer test de pretemporada. “Tengo mucha curiosidad por conocer al equipo y ver cómo trabaja un equipo de MotoGP. Va a venir muchísima gente de la fábrica de KTM para que trabajen conmigo y me enseñen a evolucionar rápidamente”, explica Acosta, que contará con el apoyo de Dani Pedrosa, piloto probador de la fábrica austriaca. “Me da mucha impresión que un piloto como él se fije en mí o que una marca como KTM ponga tanta gente a mi disposición para que la evolución sea más rápida. Habrá que dar la talla”, asegura metiéndose presión él mismo desde el inicio porque esa presión le ha hecho ser más duro.

¿Ha asimilado ya todo lo que ha conseguido esta temporada?

El título de Moto2 llegó en un momento clave del campeonato. Teniendo tantas carreras seguidas este año y con la experiencia del título de Moto3, la corona de Moto2 ha sido menos impactante para mí. La verdad es que he tenido poco tiempo para asimilarlo, pero suena bien ‘Pedro Acosta, campeón del mundo’ [risas]. Este título me ha costado mucho más que el de Moto3, por lo que para mí vale mucho más. Me siento más orgulloso de este que del de Moto3, que ya queda en el olvido.

¿Usted sentía la superioridad sobre sus rivales que se veía desde fuera?

No, pero me sentía más preparado que la temporada pasada. Este año he creído en mis posibilidades porque iba a las carreras y podía hacer un buen trabajo en cada circuito. Con un año de experiencia en la categoría y gracias a mi estilo de pilotaje, todo ha sido más fácil. El año pasado me costó un poco, pero este he conseguido dar el pasito hacia delante que me faltó en 2022 para ser competitivo en todos los circuitos. Del año pasado a este, he dado un salto de mentalidad muy grande porque he creído en mí mismo.

Pedro Acosta pilota su KTM, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Red Bull KTM Ajo

¿Ese cambio de mentalidad del que habla se debe a que ha madurado como persona?

El año pasado se me vinieron encima muchas cosas y yo era muy niño para afrontar todo lo que llegó. Tenía 18 años recién cumplidos y tenía los problemas de un tío de 30. Al quitarme esos problemas de encima, al quitarme de la cabeza esas cosas que no me ayudaban, me han ayudado a centrarme en el campeonato este año.

¿Qué cosas tenía en la cabeza que no le ayudaban a centrarse?

Eso me lo quedo para mí.

Entonces esos problemas de los que habla sí le han hecho madurar…

Ahora sé cuándo no tengo que calentarme la cabeza. Me quedo esas cosas para mí porque son más personales que deportivas. Yo tacho el año pasado como muy malo, pero luego lo pienso y no fue tan malo: gané tres carreras e hice cinco podios. No fue tan malo en cuanto a resultados, pero en lo personal fue muy duro.

¿Le queda alguna asignatura pendiente esta temporada?

Pues sí, porque tengo un objetivo en mente que es una apuesta con el equipo.

¿Me va a contar cuál es?

El piloto que más ha ganado con el Red Bull KTM Ajo de Moto2 es Johann Zarco y ahora mismo estoy empatado a victorias con él. Este fin de semana es mi última oportunidad de desempatar y ponerme por delante. Es un objetivo personal, pero siempre hay que ponerse nuevos retos.

Cuando ganó el título de Moto2, lo primero que hizo fue hablar de los errores cometidos este año. ¿Por qué es tan duro consigo mismo?

No vengo aquí para divertirme, sino para ganar. Hay pilotos que utilizan psicólogos y otros que ganar no lo ponen como un resultado en realista. El que gana es el que más se divierte y el que disfruta del mejor estado mental porque está confiado en que lo puede hacer otra vez. A todos los que estamos aquí nos gusta ganar, porque la gente se mueve por objetivos y resultados. Por muy buen piloto que seas, si los resultados no llegan te vas a tu casa. La vida ha sido dura conmigo. Antes de llegar al Mundial, me quedé dos veces sin equipo y sufrí mucha presión con 16 años. Todo eso me pasó de golpe. No conozco lo que un Mundial sin presión, pero me ha hecho ser más duro. Lo que me ha quitado por un lado, me lo ha devuelto con creces por otro.

Pedro Acosta, tras proclamarse campeón del mundo de Moto2 en el Gran Premio de Malasia. Red Bull KTM Ajo

Pero se lo ha devuelto gracias a su trabajo y esfuerzo.

Este año he entrenado más que nunca, pero he disfrutado mucho y me lo he pasado muy bien. Nadie va a empujar por mí. Ser duro conmigo mismo me ha dado más cosas de las que he perdido.

Dice que este año ha trabajado como nunca, ¡pues prepárese para este invierno!...

Bueno, va a ser un invierno corto pero intenso.

¿Cómo ha planificado su preparación para el salto a MotoGP?

Cuando el martes me suba a la MotoGP, veré lo qué necesito. Sé que el martes no voy a estar a la altura física de un piloto de MotoGP, donde todos tiene el tren superior bastante desarrollado. Eso no lo voy a conseguir de la mañana a la noche.

Pero usted tiene un tren superior potente…

Sí, pero ves a gente como Marc Márquez, Jack Miller o Jorge Martín con un físico de otro nivel. Creo que tengo que dar un salto de calidad en el físico, pero hasta que no me suba a la MotoGP no sabré lo qué necesito.

¿Qué crees que será lo que más le impresione el martes cuando se subas a la GasGas de MotoGP?

La verdad es que voy con pocas expectativas. Tengo mucha curiosidad por conocer al equipo y ver cómo trabaja un equipo de MotoGP. Va a venir muchísima gente de la fábrica de KTM para que trabajen conmigo y me enseñen a evolucionar rápidamente. Tenemos que hacer con calma y sin prisa.

Y Dani Pedrosa, piloto probador de KTM, también estará atento a su evolución.

Sí, me han dicho que va a venir el martes. Me da mucha impresión que un piloto como él se fije en mí o que una marca como KTM ponga tanta gente a mi disposición para que la evolución sea más rápida. Habrá que dar la talla.

Un concentrado Pedro Acosta, en el box del equipo Red Bull KTM Ajo. Red Bull KTM Ajo

¿Quién es su ídolo de infancia?

A mí me gustaba mucho Kevin Schwantz.

Pero cuando usted nació, el estadounidense ya estaba retirado.

Bueno, un niño vive lo que su padre ve en la televisión. A mí me gustaba mucho Casey Stoner por su forma de tirar las líneas y por su agresividad sin pasarse de la raya.

Pues Jorge Lorenzo siempre le compara a usted con Casey Stoner…

Sí, lo sé porque comencé a tener relación con él cuando llegué al Mundial. Tenía una imagen de él que no es la que tengo ahora después de conocerlo. Lorenzo es uno de los pilotos que se habría merecido ganar más títulos.

¿De dónde saca usted esas frases antológicas?

[Risas] Si las piensas, no te salen. Siempre digo lo que pienso y lo que siento. No hay que esconder lo que uno siente o la manera de pensar de uno por lo que piense nadie. Hay que ser natural y ser una persona normal

Por esa naturalidad y frescura ha enganchado a mucha gente.

Soy una persona normal, con mis problemas como todo el mundo.

Usted creció con las batallas de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo dentro y fuera de la pista, ¿crees que hay demasiada corrección entre los pilotos de MotoGP?

No podemos parecer siempre niños buenos, pero tampoco se puede tirar la piedra y esconder la mano. Hay que ir de cara, aunque muchas veces me equivoque y la líe. No vengo a MotoGP a hacer amigos. No veo necesario cambiar mi forma de actuar, que es la misma desde que debuté en Moto3.

