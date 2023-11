Acosta logra lo que no consiguieron ni Márquez ni Rossi: dos títulos en tres temporadas en el Mundial

Su actitud, ambición y el desparpajo que demuestra al deslizar frases antológicas convierten a Pedro Acosta (25 de mayo de 2004, Mazarrón, Murcia) en un piloto de la vieja escuela pese a sus 19 años y tras ganar su segundo título de campeón del mundo en sólo tres temporadas en el Mundial. "Si no estás aquí para divertirte, ¿para qué estás? Para eso nos vamos a casa", responde con la misma rapidez que demuestra en pista el que está llamado a revolucionar MotoGP la próxima temporada y el que va a agitar el avispero ante tanto buenrollismo entre los pilotos de la clase reina.

Su meteórica carrera ha llevado a Pedro Acosta a conquistar dos títulos (Moto3 en 2021 y Moto2 en 2023) en su tercera temporada mundialista, algo que ni Valentino Rossi (dos en cuatro), Dani Pedrosa (dos en cuatro), Marc Márquez (dos en cinco) o Jorge Lorenzo (dos en seis) lograron en su momento.

Con 19 años y 157 días, el Tiburón de Mazarrón se convierte en el campeón más joven de la historia de Moto2, desbancando a Marc Márquez, que lo logró con 19 años y 254 días en 2012.

Es 𝑻𝑨𝑳𝑬𝑵𝑻𝑶

Es 𝑪𝑨𝑹𝑰𝑺𝑴𝑨

Es 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳



𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨 𝐀𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐬 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶́𝑵 𝑫𝑬𝑳 𝑴𝑼𝑵𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑴𝒐𝒕𝒐2 🏆#ELT1BURON pic.twitter.com/gZ64hpsdxX — DAZN España (@DAZN_ES) November 12, 2023

“En la celebración en Sepang había una foto cayéndome. Me he acordado de cada vez que me caí en 2022 y no me salían las cosas. Me sirvió mucho para este año porque hemos ganado mucha consistencia, que es lo que me hizo perder el título en 2022. El año pasado sufrimos mucho, no conseguía ir rápido, no sabíamos por qué y me frustraba", ha recordado Pedro Acosta sobre una temporada en la que su primera victoria en la categoría intermedia no llegó hasta Mugello y después sufrió una fractura de fémur haciendo motocross.

Un año complicado, aunque lleno de enseñanzas tras un debut mundialista estratosférico. En su primera carrera en Moto3 finalizó segundo y después empalmó tres victorias consecutivas que le convirtieron en el más joven de la historia en ganar tres carreras seguidas con 16 años. Aquel maravilloso 2021 le llevó a conquistar el título de Moto3 con 17 años y 166 días, convirtiéndose en el segundo campeón más joven de la historia, con sólo un día más que Loris Capirossi.

Su ascenso meteórico le llevará a MotoGP en sólo cuatro temporadas mundialistas. Lo hará en el equipo GasGas Tech3, donde tendrá de nuevo a Augusto Fernández como compañero, pero con contrato directo con KTM. Nuevos retos le esperan, entre ellos el de superar la marca de Marc Márquez ganando su primera carrera en la clase reina.

