Jorge Martín: "Con que algún piloto intente pasar a Pecco Bagnaia me vale"

Una pancarta con el lema ‘Hasta el final’ preside el box del equipo Prima Pramac Ducati como mensaje motivacional para Jorge Martín, que se juega con Pecco Bagnaia el título de campeón del mundo de MotoGP en la última carrera del año. El español, con una desventaja de 14 puntos, necesita ganar la carrera y que su rival termine sexto o peor. Una misión complicada porque el italiano ha sumado 14 podios de 19 posibles este año, pero nadie puede impedir a Martinator sonar. Mucho menos después de escuchar la ovación de los aficionados congregados en el circuito Ricardo Tormo de Cheste tras sumar su novena victoria en la carrera al sprint del sábado y oír los gritos de ‘Sí se puede’ mientras recibía la medalla de ganador.

“Ha sido precioso y he disfrutado mucho, pero se me antoja difícil ganar el título. La verdad es que lo veo complicado, pero hay que soñar hasta el final. Tenemos que intentar ganar, que es la única opción que tenemos, y esperar que Pecco no esté cómodo, sienta la presión y haga algún fallo. Yo iré a darlo todo porque no tengo nada que perder, ya que la segunda posición en la clasificación general la tengo asegurada”, ha asegura Martín, que cree que su rival tiene mucha más presión que él: “Si estuviéramos empatados a puntos tendríamos la misma presión, pero él tiene 14 puntos de ventaja y mucho más que perder”.

Hasta su amigo Aleix Espargaró, con el que comparte representante, es más optimista que él porque asegura que las opciones están un 70-30% a favor de Martín. “Creo que es al revés, pero ahora mismo compró un 30% para mí. Si me dicen a comienzos de año que llegaría aquí en esta situación… Tengo que correr con libertad y estar tranquilo. Confío en ganar la carrera este domingo”, ha señalado con firmeza el español, que no espera ayuda de nadie.

Jorge Martín celebra su victoria en la carrera al sprint, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. MotoGP

“Con que algún piloto intente pasar a Pecco me vale, porque este sábado parecía que no le pasaban [en referencia a Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio, ambos italianos de Ducati]. Es muy complicado mantener el grupo unido porque no estamos tan sobrados. Intentaremos ponernos primeros y luego ver si hay posibilidades. A ver si puedo parar la carrera”, ha finalizado el español, que podría pasar al equipo oficial de Ducati si se proclama campeón del mundo de MotoGP.

