Xavi se queja del árbitro y Martín Presa, presidente del Rayo, le contesta: "Me parece indecente"

El Barça sigue sin espabilar. El cuadro azulgrana empató este sábado ante el Rayo Vallecano (1-1) en un tibio partido de los pupilos de Xavi Hernández, que no reaccionaron hasta el final del partido. El técnico catalán reconoció que necesitan "cambiar la mentalidad", pero se quejó también del arbitraje de José Luis Munuera Montero.

El Barça se quejó, en concreto, de dos acciones: un supuesto fuera de juego de Óscar Valentín en el 1-0 de Unai López y un penalti de 'Pacha' Espino sobre Raphinha en el descuento del partido, ya con 1-1 en el marcador tras el tanto en propia puerta de Lejeune.

Además, el Barça también reclamó -aunque con menos vehemencia- otra pena máxima, tras una acción en la que Lejeune derriba a Lewandowski dentro del área. Xavi, ante los medios de comunicación, expresó sus quejas y dinamitó la polémica.

Sobre lo ocurrido con Espino y Raphinha dijo: "Es penalti claro, me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda"

Y en cuanto al gol del Rayo y el posible fuera de juego posicional de Valentín expresó: "Yo sólo hablo con el linier. Él me dice que cree que condiciona, pero al final lo dan. Para nosotros sí, condiciona muchísimo. Si no tiene un jugador detrás la puede dejar hasta pasar".

Las palabras de Xavi tuvieron réplica por parte del presidente del Rayo, Martín Presa: "Me parece indecente que Xavi pida fuera de juego en el primer gol de Unai López. Es increíble que se pida fuera de juego en esa acción. Eso es intentar engañar al árbitro. Que lo diga alguien que no ha jugado nunca al fútbol en su vida, pero él...", dijo en declaraciones a DAZN.

El análisis de Xavi

Sobre el juego de su Barça, Xavi fue autocrítico: "En la primera parte faltó mentalidad para ganar. En la segunda la cambiamos, pero ya vamos tarde. Hay que ser autocríticos con la primera parte porque en la segunda fue mejor, pero ya era insuficiente. Desde el primer jugador al último, y yo primero, tenemos que mejorar y ser conscientes de que en estos campos se ganan o se pierden Ligas", señaló Xavi en conferencia de prensa.

"La segunda parte la mentalidad fue buena, pero ya había una urgencia. Eso tenía que haber pasado dese el primer minuto", comentó el técnico azulgrana, que volvió a reiterar la necesidad del cambio de mentalidad para ganar títulos.

"La temporada pasada ganamos la Liga y la Supercopa y eso te hace bajar inconscientemente la mentalidad y yo es lo que no debo permitir. Tenemos que dar más si queremos ganar la Liga y títulos. Hoy hay que quedarse en que la primera parte no fue buena y lo que hicimos en la segunda debimos hacerlo antes porque si en vez de adelantarse el Rayo te adelantas tú el partido cambia", apuntó.

"Aún así hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres puntos", comentó Xavi, y subrayó: "Hay críticas y lo entiendo perfectamente, pero podemos dar la vuelta y mejorar".

