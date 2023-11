Un Barcelona repleto de dudas resbala en Vallecas y se deja dos puntos ante un notable Rayo Vallecano

El Barça volvió a las andadas. Las malas sensaciones de los azulgrana antes del parón se volvieron a repetir en Vallecas, pero esta vez lo pagaron. Los de Xavi Hernández fueron inferiores al Rayo Vallecano. Tan solo apretaron en los últimos minutos. Estaban obligados a hacerlo. Pero poco más. Lo más peligroso, un remate de Raphinha al poste. El resto, un nivel muy suficiente. Sin embargo, consiguieron rescatar un punto con un tanto en propia de Lejeune en los últimos minutos.

Todo lo contrario que el Rayo Vallecano. Los hombres de Francisco firmaron un partido más que notable. Apretaron a su rival en la primera parte, logrando ponerse por delante por medio de un golazo de Unai López antes del descanso. En la segunda mitad trataron de mantener el resultado con un gran esfuerzo defensivo, pero acabaron dejando escapar dos puntos.

Este empate no le sirve de nada al cuadro azulgrana. Las sensaciones siguen sin ser positivas y pueden alejarse más aún del liderato si el Girona y el Madrid ganan sus partidos. Ahora, los azulgrana deben centrarse en la Champions. Si no ganan el martes al Oporto se meterán en un lío. Ahí no pueden tropezar.

Francisco tenía claro el plan de partido y lo ejecutó a la perfección durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Apretó al Barça en la salida de balón, especialmente a un debutante en la temporada como Iñaki Peña al que se le vio algo nervioso durante los primeros compases del partido. El Barça, algo timorato en el inicio, poco a poco fue teniendo más posesión de balón, pero en ningún momento dejó la sensación de estar mandando sobre el césped.

Los de Xavi Hernández apenas tuvieron ocasiones claras de gol durante la primera parte. El primer disparo entre los tres palos llegó en el minuto quince, con un flojo remate de Pedri que atrapó sin problemas Dimitrievski. Unos minutos después lo intentó Lamine Yamal con una acción individual sobresaliente. El jovencísimo jugador español recibió en el costado derecho y trazó una diagonal dejando en el camino hasta a tres defensores. Sin embargo, su remate salió muy centrado y no causó demasiados apuros al portero macedonio.

Por su parte, el Rayo, mucho más agresivo en los primeros cuarenta y cinco minutos con y sin pelota, tampoco dispuso de muchas acciones de gol, pero las que tuvo fueron claras. De hecho, una acabó entre los tres palos. Antes, cerca del minuto 10, Óscar Valentín perdonó la vida al Barça. Los de Francisco presionaron muy bien la salida de balón azulgrana y robaron en área rival. Valentín tuvo todo a su favor para hacer el 1-0, pero remató mal e Iñaki Peña atajó el esférico.

Oriol Romeu protege un balón REUTERS

Perdonó una vez el cuadro vallecano, pero no lo hizo dos veces. Al filo del descanso, en el 38, el Rayo Vallecano abrió la lata con un gol para enmarcar. Koundé despejó una falta botada desde el perfil derecho y Óscar Trejo intentó sorprender con un disparo que interceptó también la zaga culé. El esférico cayó a las botas de Unai López, un par de metros por detrás del área, y el vasco no se lo pensó dos veces. Enganchó el cuero de primeras con el empeine exterior y ajustó su remate a la cepa del poste haciendo inútil la estirada de Iñaki Peña.

Comenzó más agresivo el Barça la segunda mitad. Necesitaba reaccionar, jugando como hasta ahora no iba a valer para nada. Xavi movió el banquillo y dio entrada a Gundogan y Joao Félix y los azulgrana comenzaron a monopolizar la posesión. Sin embargo, las ocasiones no llegaban y Xavi se vio obligado a quemar sus cartuchos.

Entró Raphinha y en su primera intervención estuvo a punto de hacer el empate. El brasileño se sacó de la manga un latigazo raso con la izquierda que se estrelló en el poste y enmudeció a Vallecas. Se salvó un Rayo que a esas alturas de partido se dedicaba únicamente a aguantar el resultado.

Al final, el empuje dio sus frutos. A falta de cinco minutos para el final el Barça igualó la contienda con un gol en propia de Lejeune. El tanto llegó en una acción por la banda izquierda. Balde puso un balón medido a la cabeza de Lewandowski y el polaco se preparó para cabecear al fondo la red. No lo hizo, la puntera de Lejeune fue la que impactó con el cuero y lo mandó al fondo de su portería. No ocurrió nada más, ambos equipos sellaron un empate que no le vale de nada al Barça.

Rayo Vallecano 1-1 Barça

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Mumin (Pathé Ciss, m.74), Espino; Valentín, Unai López (Andrei, m.78); Isi, Trejo (Kike Pérez, m.68), De Frutos (Bebé, m.68); y Camello (Falcao, m.74).

Barcelona: Iñaki Peña; Cancelo, Iñigo Martínez, Christensen, Balde; Oriol Romeu (Gundogan, m.54), Pedri (Fermín, m.74), De Jong; Lamine Yamal (Raphinha, m.74); Ferrán Torres (Joao Félix, m.54) y Lewandowski.

Goles: 1-0: M.38 Unai López; 1-1: M.82 Lejeune, en propia puerta.

Árbitro: Juan Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Amonestó a Espino (m.63) y Falcao (90), del Rayo; y a Pedri (m.31), Romeu (50), Joao Félix (93) y De Jong (90+4), del Barcelona. Expulsó a Sergio Alegre, miembro del cuerpo técnico de Xavi Hernández.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Vallecas ante 14.148 espectadores.

