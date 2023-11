El dardo de Bagnaia a Jorge Martín: "Que se concentre en lo suyo, que no es el más rápido"

La tensión que existe entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín se puede percibir a kilómetros. Normal, ambos se están jugando el título mundial en la última carrera de la temporada. Saben que no pueden fallar aunque es cierto que el italiano lo tiene en su mano para alzarse con el campeonato.

Jorge Martín lo sabe y su misión en el GP de Valencia ha comenzado dos días antes de la carrera: ser un incordio y molestar a su rival. No tiene nada que perder, Bagnaia sí. En la sesión de entrenamientos del viernes, una vez el español consiguió el pase a la Q2, decidió hacerle la vida imposible a quien fuera su compañero de equipo en su etapa Moto3.

Le esperó en la puerta del box y siguió la rueda de Bagnaia para ponerlo nervioso provocando que cometiera un error en forma de quedarse fuera del top-10. Allí ganó Jorge Martín la primera batalla del fin de semana. Le harán falta algunas cuantas más.

La actuación del español no gustó nada a Bagnaia que se quejó una vez finalizó la sesión: "Ha sido como en las tres últimas carreras, en las que siempre lo hace así, a menudo lo hace. Es correcto que intente hacer alguna cosa, aunque creo que sería mejor que pensara en lo suyo porque debe ganar las dos carreras, como él ha dicho y, por el momento, no es el más rápido, con lo que creo que es mejor que se concentre en lo suyo".

Los milagros de Martín

Jorge Martín no tiene nada que perder. Llega a la última cita del campeonato a 21 puntos de su rival. Lo tiene complicado el piloto de Pramac, pero no imposible. La realidad para Jorge Martín es que ya no depende de sí mismo para ganar su primer Mundial de MotoGP. Tanto en Malasia como en Qatar, las dos últimas pruebas celebradas, la brecha entre Bagnaia y el piloto español se ha ido abriendo más. Eso deja en desventaja a Martín, que incluso puede llegar al domingo sin opciones matemáticas de ser campeón.

Si esto no sucede y además Jorge Martín finaliza primero el sábado, en la prueba del domingo se jugaría el todo por el todo con 25 puntos para el ganador de la carrera. Pero hay que ir paso a paso.

