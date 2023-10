Marc Márquez desmiente la información de Gresini: "Tampoco he dicho yo que vaya a correr gratis"

Marc Márquez va cerrando poco a poco su estancia en el equipo Repsol Honda. Un adiós tras más de una década juntos y que terminará con el español poniendo rumbo a Gresini Racing, satélite de Ducati. Una situación que abre un nuevo frente para el español, que emprenderá una inédita aventura.

En los últimos días, se había especulado mucho acerca del sueldo que cobrará Marc Márquez en su nuevo destino. Las palabras de Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati Corse, en una entrevista para Moto.it sobre lo que se puede esperar de la unión entre Márquez y Gresini acabaron desvelando la cantidad que recibiría el piloto.

Unas informaciones que ha querido desmentir el piloto de Cervera antes de afrontar un nuevo Gran Premio de MotoGP, esta vez en Tailandia. "No sé. Yo como persona ambiciosa, y si quiero conseguir mis retos, pongo siempre lo deportivo por delante. Pero tampoco he dicho yo que corra gratis...", declaró el ganador de ocho Mundiales.

Unas declaraciones que contratan con lo explicado por Paolo Ciabatti. Él mismo fue el que desveló que Marc Márquez no recibiría ninguna compensación económica en nueva aventura. "Que un piloto como Marc Márquez decida correr gratis para un equipo satélite, con tal de subirse a una Ducati, es un motivo de orgullo", insistió el dirigente durante su intervención.

Marc Márquez también quiso dejar claro que sí que ha podido ver reducido su salario de manera abultada, puesto que prefería tomar otro rumbo. "Como siempre he dicho, es priorizar otras cosas, y tengo la suerte de que puedo hacerlo y siempre en mi carrera he priorizado lo deportivo. Siempre que he decidido yo lo he hecho así y lo seguiré haciendo hasta que me retire", declaró en la sala de prensa del trazado de asiático.

Buscarse la vida

Marc Márquez también quiso hablar de cómo puede afrontar su vida una vez termine su carrera deportiva. El piloto no dio pistas sobre ello, pero dejó claro que quiere seguir subiendo a una moto porque todavía continúa disfrutando de la competición al máximo nivel.

"Si luego, cuando me retire, me busco la vida de otra manera, me la busco, ya veremos. Pero de momento en pista es donde quiero disfrutar, y es ahí dónde se ve quien vale y quien no", relató el piloto español en la sala de prensa.

Ahora Marc Márquez afronta sus últimas cuatro carreras con Honda. Tendrá que darlo todo con su actual moto para terminar de la mejor manera el Mundial y así conseguir una serie de resultados positivos en Tailandia, Malasia, Qatar y Valencia, donde se pondrá el cierre al campeonato.

