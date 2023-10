Pecco Bagnaia recupera el liderato tras la pifia de Jorge Martín en Mandalika

Ni 24 horas le ha durado el liderato de MotoGP a Jorge Martín: de la euforia del sábado al jarro de agua fría del domingo. El español ha sufrido una caída en la curva 11 cuando lideraba en solitario con casi tres segundos de ventaja y restaban 15 vueltas para el final de la carrera en el circuito indonesio de Mandalika. Una circunstancia que Pecco Bagnaia ha sabido aprovechar, remontando 12 posiciones y sumando una victoria que le permite recuperar el liderato con 18 puntos de ventaja sobre el español.

“Estaba haciendo un ritmo muy bueno y me encontraba cómodo. He tenido un pequeño fallo en la curva 10 y me he ido un poco largo. He tocado un pelín la zona sucia y cuando he entrado en la 11 ni me ha avisado. Obviamente, hay que aprender de los errores. La próxima vez que tenga dos o tres segundos de ventaja habrá que aflojar un pelín. Me quedo con la velocidad, soy el más rápido. Lo creo, sin duda, y espero seguir demostrándolo en las próximas carreras”, ha reflexionado el español sobre una pifia que le ha costado el liderato.

Jorge Martín completó una salida impecable desde la sexta posición y antes de afrontar la primera curva ya se había situado primero. Vuelta a vuelta, se fue escapando de Maverick Viñales mostrando un ritmo demoledor. Parecía que la victoria no se le iba a escapar hasta que se fue al suelo en la curva 11 cuando se estaba a punto de cumplir el ecuador de la carrera.

¡¡¡NOOOOOO!!! ¡¡@88jorgemartin se cae cuando lideraba la carrera en Indonesia!!



Estaba rodando rapidísimo, pero se fue al suelo perdiendo el liderato del Mundial 😩#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/H8l3XuKRfr — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2023

Cuando llegó el error del español, Pecco Bagnaia ya estaba en posiciones de podio tras completar una consistente remontada. Desde la decimotercera plaza, se colocó tercero en sólo tres vueltas aunque lejos de Jorge Martín. Al producirse la caída del español, su único obstáculo hacia la victoria era Maverick Viñales.

A ocho vueltas para el final, superó al español y a partir de ahí gestionó la carrera sin asumir más riesgos de la cuenta y controlando la ventaja.

La tercera plaza del podio fue para Fabio Quartararo, que peleó hasta el final por superar a Maverick Viñales.

Sigue los temas que te interesan