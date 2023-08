Pecco Bagnaia priva a Maverick Viñales de la pole en Austria por sólo 37 milésimas de segundo

Cerebral y metódico, Pecco Bagnaia siempre aparece cuando tiene que hacerlo. Por eso, cuenta con una ventaja de 41 puntos en la clasificación general de MotoGP y muy se le tiene que dar para no revalidar la corona de campeón. El italiano no ha hecho ruido a lo largo del fin de semana del Gran Premio de Austria, pero cuando ha llegado la hora de la verdad no ha fallado y ha conseguido su quinta pole del año y la decimosexta en la clase reina. Si han naufragado sus rivales en la pelea por el título porque Marco Bezzecchi saldrá desde la séptima posición mientras que Jorge Martín lo hará desde la duodécima después de que le anularán dos vueltas por exceder los límites de la pista.

La quinta pole de Pecco Bagnaia ha impedido la primera de Maverick Viñales con Aprilia, que se ha quedado a sólo 37 milésimas de segundo del crono logrado por el italiano. El español no logra una pole desde el Gran Premio de Holanda de 2021 con Yamaha, pero cada vez está más cerca de lograrlo con una moto con la que se siente en armonía.

Brad Binder cierra la primera línea de la parrilla de salida en casa de KTM y después de que la fábrica de Mattighofen anunciara su renovación hasta el final de la temporada 2026.

Jack Miller, su compañero de equipo, abre la segunda línea de la parrilla de salida pese a tener que pasar por la repesca. Álex Márquez, ganador de la última carrera al sprint en Silverstone, saldrá quinto mientras que Luca Marini, que también pasó por la Q1, lo hará sexto.

El que no consiguió superar la repesca fue Marc Márquez, que tomará la salida desde la decimoctava plaza.

