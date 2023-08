Carlos Alcaraz - Hubert Hurkacz: horario y dónde ver el partido de tenis del Masters 1.000 de Cincinnati

No está siendo su torneo más brillante, está claro, pero Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati. El tenista murciano ha tenido que sufrir en todos y cada uno de los partidos que ha disputado en este torneo, pero ha encontrado la manera siempre de seguir adelante y de plantarse ya a las puertas de la gran final.

Será aquí, en semifinales, cuando se enfrentará en la noche de este sábado al polaco Hubert Hurkacz en busca de un billete en el último partido del torneo. Alcaraz quiere dar un paso más y hacer valer su condición de favorito para intentar llegar a la final y seguir ampliando un palmarés que ya es escandaloso a sus 20 años.

Carlitos viene de conseguir el pase después de remontar en el choque de cuartos de final ante el australiano Max Purcell. Alcaraz perdió el primer set y llegó a temer seriamente por quedarse fuera del torneo, pero entonces subió el nivel en las dos siguientes mangas y terminó por darle la vuelta al marcador. No en vano, ha tenido que ir a tres sets en todos los encuentros que ha jugado hasta el momento.

[Alcaraz remonta a Purcell y logra el billete a las semifinales de Cincinatti]

El juego del murciano sigue siendo irregular y él mismo es consciente de ello. "Mi semana está siendo sorprendente", llegó a decir el actual número 1 del mundo acerca de su estado de forma actual. El juego no es brillante y no arrasa a los rivales como sí que sucedía tiempo atrás, pero lo mejor de todo para él es que sigue ganando.

En el horizonte se dibuja cada vez más cerca el objetivo del US Open, pero las sensaciones en el juego no han ido mejorando con el paso de los días en el Masters 1.000 de Cincinnati. Sin embargo, jugar tres sets en cada partido no es algo que preocupe al español porque después tendrá varios días para descansar antes de comenzar el siguiente Grand Slam de la temporada.

¿Cuándo se juega el Carlos Alcaraz - Hubert Hurkacz?

El partido de las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Hubert Hurkacz se disputará en la tarde de este sábado 19 de agosto. Será la primera de las dos semifinales, ya que después se jugará la otra que enfrentará a Alexander Zverev y a Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz en el encuentro de cuartos

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Hubert Hurkacz?

Carlos Alcaraz y Hubert Hurkacz disputarán su partido de semifinales de este Masters 1.000 de Cincinnati a las 21:00 hora peninsular española. En Cincinnati serán las 17:00 horas, mientras que en México serán las 15:00 horas y en Argentina las 18:00 horas.

¿Dónde se puede ver el Carlos Alcaraz - Hubert Hurkacz?

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Hubert Hurkacz lo podrás ver por VAMOS (8 y 50) y Movistar Deportes (59), canales de la plataforma Movistar Plus. También se puede ver por ATP Tennis TV.

