Álvaro Martín se proclama campeón del mundo de los 20 kilómetros marcha

Álvaro Martín se proclamó en la mañana de este sábado campeón del mundo de los 20 kilómetros marcha. Gran éxito para el atletismo español, que estrena su medallero en estos Mundiales que se disputan en Budapest desde este 19 de agosto hasta el próximo día 27.

El extremeño consiguió parar el crono en 1 hora, 17 minutos y 32 segundos, la mejor marca mundial del año, y se colgó el oro de una manera brillante tras volar por las calles mojadas de Budapest y bajo un cielo gris dominado por las nubes. A sus 29 años, Álvaro Martín consigue hacerse por primera vez con el trono mundial en esta disciplina.

"Ha sido muy difícil en los últimos metros creerse que iba a ganar, que tenga tiempo para poder celebrarlo. Ha sido increíble, me he acordado de cuando fui cuarto en los Juegos Olímpicos, fue muy duro, evidentemente", dijo el nuevo campeón del mundo pocos instantes después de llegar a meta a TVE.

¡¡¡TREMENDA EXHIBICIÓN Y TREMENDO ORO!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸@Alvaroatletismo, CAMPEÓN DEL MUNDO en 20km marcha🥇



Primera medalla española en los #WaBudapest23 🏃💨💨 pic.twitter.com/EruZhy7m6h — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 19, 2023

"Lo que quiero reivindicar es que hoy me ha tocado a mí, pero tanto Diego como Alberto, el resto del equipo, pueden hacer lo mismo que he hecho yo. Somos un equipo, hoy he ganado yo la medalla pero la ha podido ganar cualquiera", dijo Álvaro Martín.

La carrera se retrasó

La prueba de los 20 kilómetros marcha, la que servía para inaugurar el Mundial de atletimo en Budapest, tuvo que retrasarse dos horas debido a la previsión de tormentas eléctricas. La salida, que tenía lugar en la Plaza de los Héroes de la capital húngara, se pospuso y trastocó los planes de los atletas, que estaban preparados para comenzar a la hora prevista.

Eso no incomodó, sin embargo, a Álvaro Martín. El equipo español, formado por el propio Álvaro, Alberto Amezcua y Diego García, realizó un gran trabajo y así se lo quiso agradecer también el nuevo campeón del mundo al término de la prueba.

Álvaro Martín, en su entrada en la meta. REUTERS

Pese a las condiciones adversas climatológicas, el resto de factores fueron favorables tal y como reseñó Martín, que voló por las calles de Budapest. Tuvo tiempo para enfilar la recta final de meta con el tiempo suficiente como para saborear este nuevo triunfo. Paró el crono en 1:17.32, la mejor marca mundial del año, y lo hizo por delante del sueco Perseus Karlström, que fue segundo (1:17.39), y del brasileño Caio Bonfim, que se colgó el bronce (1:17.47).

El resto de la expedición española completó la prueba. Alberto Amezcua terminó en la posición 13º (1:19.28), haciendo su mejor marca personal, mientras que Diego García terminó el 39º (1:25.12).

Álvaro Martín, con su medalla de oro junto al resto de acompañantes en el podio. REUTERS

Con este Mundial, Álvaro Martín suma un nuevo éxito a un palmarés que ya es impresionante. El extremo tiene en sus registros los Campeonatos de Europa de 2018 en Berlín y de 2022 en Múnich, y ahora añade el trono mundial. Su única espina clavada es la de los Juegos Olímpicos, donde registró un cuarto puesto y se quedó sin medalla.

