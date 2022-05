Joan Mir, Álex Rins, Pol Espargaró y Álex Márquez, el castillo de naipes español en MotoGP

Sacudida al paddock de MotoGP. La confirmación de la salida de Suzuki del Mundial a final de año pone una nube de incertidumbre sobre un puñado de pilotos. Principalmente, Joan Mir y Álex Rins. Pero también el resto de la parrilla, a excepción de los cinco con contrato más allá de 2022: Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marc Márquez, Brad Binder y Raúl Fernández.

El foco se pone en cuatro pilotos españoles, cuyo único vínculo no solo está en su nacionalidad. Mir y Rins porque salen de Suzuki y Pol Espargaró y Álex Márquez porque acaban su vínculo con Honda. El asiento del compañero de Marc Márquez en Repsol Honda es uno de los más codiciados.

Mir, un campeón en el mercado

Mir se ha referido directamente a la posibilidad de acabar como compañero de Márquez: "Leo la prensa y los rumores sobre Honda y eso de que me veo de compañero de Marc. A ver, pregunta a cualquier piloto del 'paddock' si le gustaría ser compañero de un tío que ha ganado ocho mundiales y que seguramente es el mejor de la historia y todos dirán que quieren ser su compañero de equipo".

Joan Mir, con la Team Suzuki Ecstar Team Suzuki

Aunque alguno como Johann Zarco sí lo rechazó en el pasado, Mir parece dejar claro que la idea de acabar en Repsol Honda le atraería: "Lo que se puede aprender de un tío como Marc es muy bestia. Aparte de esto, Paco (su representante) tiene trabajo…". El campeón del mundo de 2020 ya pudo ir en el pasado a Honda "pero no era la opción de ir al equipo oficial". Ahora se coloca como favorito al puesto.

Pol, a la espera

Eso significa que el gran damnificado sería Pol Espargaró, piloto oficial de Repsol Honda desde 2021 tras saltar de KTM. Sin haber dado grandes resultados, la renovación está atascada hasta el punto que en Italia aseguraron que Pol ya sabía que no iba a renovar. Eso sería desmentido por el piloto de Granollers.

Pol Espargaró, en el box del equipo Repsol Honda. Repsol Honda

"Nosotros no elegimos los tiempos. Somos pilotos que lo intentan hacer lo mejor posible y para tratar de mi futuro está mi representante, que habla con diferentes equipos y también con Honda. Todos queremos tener resuelto el futuro lo antes posible y hay que saber esperar. El problema de Suzuki es el que es y tenemos que jugar nuestras cartas. Trataré de hacerlo lo mejor posible en Le Mans", explicó este jueves Pol.

"No estoy más preocupado que en el pasado. Soy piloto de MotoGP y quiero estar aquí, corriendo en MotoGP. Al final del día soy piloto de carreras y, si no lo soy aquí, lo seré en otro sitio o como representante, o yo qué sé. He tenido una carrera increíble y la quiero seguir teniendo, pero si no es posible me quedaré con lo que he hecho y con que he podido luchar durante muchos años con los mejores equipos del mundo, pero claro que quiero seguir aquí", añadió.

La búsqueda de Rins

La de Le Mans será una carrera importante antes de que el mercado de pilotos se caliente del todo. Lo sabe Álex Rins, actual 4º del Mundial, pero sin el cartel de su compañero en Suzuki. "Creo que puedo encontrar algo para el año que viene", decía el piloto barcelonés estos días.

Alex Rins, en el box AFP7 / Europa Press

Pero eso supondrá cambios en otros equipos, ya sea Repsol con la salida de Pol u otros movimientos: "Nos quedamos fuera Joan y yo, y tenemos que ir a algún sitio; no quiero nada malo para otro piloto, ni que un equipo baje a alguien de su moto para subirme a mí… Pero es la única manera y es muy duro que hayan tomado la decisión. Como piloto debo seguir haciendo lo que hago cada fin de semana", señaló Rins.

La oportunidad de Álex

Y en toda esta espiral se encuentra también Álex Márquez, el menor de los hermanos de Cervera. Este precedió a Pol Espagaró como compañero de Marc en 2020, tras saltar desde Moto2 como campeón de la categoría, pero su aventura duró un año y fue bajado a LCR Honda, dejando sin moto a Cal Crutchlow y siendo él relevado por Pol.

Alex Márquez, con la LCR Honda LCR Honda

Álex renovó hasta 2022 y en su cabeza siempre estuvo volver al equipo oficial, ahora ya más maduro en la categoría. Sin embargo, la salida de Suzuki del Mundial no juega a favor de sus opciones.

"Por ahora no sé nada sobre mi futuro. Termino contrato este año. Me gusta estar con esta presión y creo que bajo presión mi rendimiento es mejor. Mi futuro está en mis manos y depende de mi rendimiento. Quiero estar en un buen sitio el año que viene", dijo Álex Márquez este jueves.

[Más información: La huída de Suzuki hace tambalear la parrilla de MotoGP: Joan Mir y Alex Rins, en busca de equipo]

Sigue los temas que te interesan