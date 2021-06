Marc Márquez rompe a llorar tras ganar en Sachsenring: "Me he evadido del mundo"

Ganar, ganar y volver a ganar. Es lo que hacía Marc Márquez cuando aspiraba a ser campeón del mundo. Algo que cambió el año pasado cuando inició su tortura de lesiones. Esta temporada, tras un largo trabajo de recuperación, regresó a los circuitos de MotoGP. Y después de tres 'ceros' consecutivos, algo que jamás había vivido, Marc ganó en Alemania. El de Honda, roto en lágrimas, recuperó esa sonrisa que tanto le ha caracterizado.

El de Cervera remontó desde la salida y se colocó primero. Aguantó la presión para no caerse y cumplió las previsiones que ya había adelantado en días previos. Su triunfo, más de un año después, hizo que todo su equipo rompiera a llorar. Y Márquez, como era de esperar, también. En el micrófono de Dazn, el piloto español explicó cómo ha vivido los últimos meses y qué ha sido clave para salir adelante. Entre otras cosa, una llamada con Doohan, expiloto australiano que ganó cinco veces consecutivas en la categoría de 500 y que también sufrió con las lesiones.

Sensación

"No estoy ni contento ni triste, seguro que esta noche será diferente. Hemos vuelto a ganar, no sé cómo. El fin de semana he estado bien, pero no delante de resto. Lo dije ayer. Si se cuadra todo, podemos estar en el podio. No esperaba ganar porque Miguel estaba bien. Pero cuando he visto cuatro gotitas... era el momento de arriegar. Vengo de una temporada en la que no he hecho nada"

La presión

"En las últimas vueltas, la cabeza era un no parar. He cambiado a Oliveira por José Luis Martínez, el sparring... Cuando he cruzado línea de meta... Lo hemos vuelto a hacer. Sé que vendrá Holanda, que volveremos a nuestra ralidad que es no estar en la victoria, pero hay que aprovechar. Quiero agradecer a todo el mundo, a Honda que me ha respetado durante toda la lesión. A los médicos. Carlos, el fisio, que ha estado viviendo todo un año en mi saca. Mi familia... Lo hemos hecho juntos, no yo solo".

La emoción de acordarse de todos los que le ayudaron en el camino 🙏



🗣 @marcmarquez93: "Quiero agradecer a todo el mundo. Lo hemos hecho juntos"#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/SzJCyCNTDV — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2021

Importancia del triunfo

"Lo necesitaba porque siempre lo he dicho. Para mí competir es luchar por algo. Luchar por victorias y podios es lo que quiero en un futuro. Era el primer circuito donde no iba a notar tanto las limitaciones físicas. He podido ir al límite. Son cosas que desde fuera se ven de una manera, desde dentro sabemos lo que estamos sufriendo".

Desapareció de redes

"Ahora toca agradecer. No se baja solo y no se sube solo. Agradecer a toda la gente que me ha estado animando, entendiendo la situación. Es lo más importante. Es cierto que he me centrado solo en mi trabajo, me he evadido del mundo. Estas últimas semanas, desde Le Mans no quería saber nada de Instagram, de Twitter, no publicaba yo. Simplemente quería estar centrado en mi vida y mi trabajo. De aquí a final de temporada quedan muchas cosas por mejorar.

Realista

"Necesito tiempo para volver a ser Marc. En Montmeló noté algo. Hoy más, pero en Holanda volveremos a sufrir. Con calma, poco a poco, para intentar estar entre los primeros".

Una llamada clave

"Cuando estás en una situación difícil buscas consolarte. O expresarte con alguien que haya podido vivir tu situación. Alberto Puig, Zamora también, pero tuve una llamada de casi media hora con Michael Doohan que me ayudó muchísimo. Parecía que estaba narrando mi situación, yo simplemente escuchaba. Me dijo que luego todo cambia, que el tiempo lo arregla todo. Y eso te tranquiliza".

[Más información - Márquez: "He disfrutado, fui Marc... pero tomé demasiados riesgos"]