KTM admite que Pol Espargaró puede fichar por Honda: "Ya miramos otros escenarios"

El culebrón Pol Espargaró - Alex Márquez coge un nuevo color. KTM ya estudia otras opciones porque cree que no podrá evitar que su piloto cambie de moto ante ese interés que ha surgido desde el equipo de fábrica de Honda. Esto ha puesto en entredicho el papel del hermano pequeño el campeón del mundo de MotoGP y que le podría bajar de la moto de 2021.

Mike Leitner, manager general del equipo KTM, ha confirmado que ya están en conversaciones con otros pilotos por esta cuestión. "Sabemos que la separación de Pol y KTM puede suceder. Claro. Y es por eso que ya miramos los escenarios que se nos presentan. Todavía espero que la situación con Pol resulte diferente de lo que todos piensan ahora. Pero en caso de que no sea así, actualmente ya estamos hablando con algunos pilotos. Pol ha crecido increíblemente con nuestro proyecto. Y nosotros con él. Para él, Honda es una gran oportunidad. Ahora falta por ver qué pasa", explica el responsable de la marca austriaca.

Leitner cree que su piloto ha crecido tanto que es lógico que Repsol Honda se fije en él. "Valoro mucho a Pol, de lo contrario no tendría una oferta de Honda sobre la mesa. Hay que reconocer que hemos hecho un muy buen trabajo en los últimos tres años porque nuestra moto no sólo se ha vuelto más competitiva, sino porque nuestro proyecto MotoGP también ha hecho crecer a Pol como piloto. Tenemos que aceptar que ahora estamos en una situación en la que el equipo de fábrica de Honda quiere a Pol. Ciertamente preferiría que fuera diferente, pero es lo que hay. Ya veremos qué solución final podemos encontrar", destaca el austriaco.

Pol Espargaró abrazando a Mike Leitner motogp.com

Dentro de los candidatos a sustituir al pequeño de los Espargaró, Leitner descarta una vuelta de Pedrosa. "¿Quieres saber si Dani puede volver a competir? Tendríamos que preguntarle, no puedo saber qué está pasando por su cabeza. KTM no quiere convencer a un piloto para que regrese a MotoGP. En mi opinión, Dani no quiere este papel. Esta es la razón por la que sólo estamos hablando con pilotos en activo para nuestros equipos de cara a 2021", remarcaba el responsable de la marca austriaca situando a Danilo Petrucci como el principal candidato.

