Suspendida la clasificación de MotoGP en Phillip Island por mal tiempo

El fuerte e intenso viento y el accidente que por tal motivo sufrió el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), obligaron a cancelar los cuartos entrenamientos libres y las sesiones clasificatorias del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island.



Un total de diecinueve pilotos se mostraron totalmente de acuerdo en cancelar la jornada y apenas tres consideraron que estaban en los límites de lo permisible pero que se podía continuar, uno de ellos el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V).



En los cuartos entrenamientos libres, en los que todos los pilotos preparan la clasificación y hasta la estrategia de carrera, el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) sufrió una espectacular y fuerte caída en la rapidísima curva uno de final de recta, empujado por el viento, que le dejó tendido en la hierba.



Oliveira tuvo que ser atendido por las asistencias médicas del trazado y trasladado a la clínica del circuito, en donde tras un completo examen médico se descartaron lesiones de importancia.



Y, una vez más, tuvo que mostrarse bandera roja durante la sesión, y nuevamente por un motivo muy parecido al de los terceros libres, al volar algunos de los componentes de la pizarra de uno de los equipos y caer en plena recta de meta.



En esos momentos en la tabla de tiempos volvía a ser Marc Márquez el más rápido, seguido por Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y con un sorprendente Pol Espargaró (KTM RC 16) tercero.



Ese momento fue aprovechado por la Dirección de Carrera para llamar, inusualmente aunque aprovechando las circunstancias, a todos los pilotos a una reunión extraordinaria, preocupados por el percance sufrido por Oliveira, para conocer de primera mano las condiciones de la pista por el intenso viento reinante en esos instantes.



Oídas las versiones de todos los pilotos presentes en la categoría, la decisión no se hizo esperar y se optó por cancelar el resto de la jornada a la espera de una mejoría del tiempo para la jornada dominical, en la que podrían alterarse por completo los horarios para intentar disputar la primera y la segunda clasificación antes de los conocidos como "warm up" o entrenamientos libres previos al inicio de las carreras.



Hasta ese momento el dominio del fin de semana le había correspondido al piloto español de Yamaha Maverick Viñales, mientras que en los cuartos libres fue el campeón del mundo Marc Márquez quien tenía el mejor tiempo y al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) se le pudo ver cojeando ostensiblemente pero a buen nivel y con una muleta para ayudarse en sus desplazamiento fuera de los talleres.

La cancelación de las sesiones de calificación de MotoGP para el Gran Premio de Australia que el domingo se disputa en el circuito de Phillip Island ha provocado un cambio de horario y dado que podrían verse afectadas por las malas condiciones meteorológicas, la organización señala los porcentajes reglamentarios para dar por concluida cualquiera de las carreras antes de tiempo.

Así, el nuevo horario (hora peninsular y contando con el cambio de hora) del Gran Premio de Australia de motociclismo para la jornada del domingo y las distancias reglamentarias para poder considerar la carrera válida, serán los siguientes:

"Warm up" Moto3 23:50 a 00:10 horas

"Warm up" Moto2 00:20 a 00:40 horas

"Warm up" MotoGP 00:50 a 1:10 horas

Q1 MotoGP 1:20 a 1:35 horas

Q2 MotoGP 1:45 a 2:00 horas

Carrera Moto3 (23 vueltas) 2:00 (2/3 distancia, 15 vueltas)

Carrera Moto2 (25 vueltas) 3:20 (2/3 distancia, 16 vueltas)

Carrera MotoGP (27 vueltas) 5:00 (75% distancia, 20 vueltas)

