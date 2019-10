Jorge Lorenzo: "No sé si es posible que Honda haga una moto para Marc y otra para mí"

Primer fin de semana agradable para Jorge Lorenzo desde su lesión. Aunque eso ha implicado quedar muy lejos de Marc Márquez, ganador del Gran Premio de Japón. El mallorquín ha sido decimoséptimo pero ha declarado tras la carrera sentirse más cómodo encima de la moto.

"Ha sido mi mejor carrera con Honda después de la lesión. En la segunda parte he comenzado a jugar con la moto, a derrapar en las frenadas, cosa que en las carreras anteriores no hacía", ha confesado un Lorenzo satisfecho.

"La pena es que esas sensaciones han llegado muy tarde, en las últimas diez vueltas rodé a 1,2 de Marc", argumentaba el piloto mallorquín que utiliza estas referencias como "con vistas al año que viene, hacer una moto más adaptada a mi estilo".

Jorge Lorenzo, durante el Gran Premio de Japón EFE

Agradecido con Honda

Lorenzo se ha mostrado muy congratulado con el trato que está recibiendo de su equipo. "Honda podría tener otro tipo de comportamiento porque los resultados son malos", confesaba un Lorenzo que apuntillaba que "esto no ha sido por falta de empeño, la Honda es la que más se aleja de mi estilo de las motos que he conducido, pero se que están trabajando en ello".

"No se si es posible que Honda haga una moto que le vaya bien a Marc y otra que me vaya bien a mí", comentaba el piloto que, en todo caso, "los directivos han sido muy comprensivos y pacientes conmigo, no puedo hacer otra cosa que agradecérselo".

