Márquez y su desafío más morboso: a un paso de Rossi y sus nueve títulos

Los auténticos campeones siguen escalando peldaños en su carrera deportiva gracias a su inconformismo y a los desafíos que se proponen para no perder nunca la motivación y engrandecer su leyenda. Ese es el caso de Marc Márquez (17 de febrero de 1993, Cervera, Lleida) que, con 26 años 231 días, acumula ocho títulos, de los cuales seis los ha conseguido en la categoría reina en un plazo de siete temporadas desde su desembarco en MotoGP en 2013. Unos números que le convierten en el campeón del mundo más precoz de la historia del motociclismo con un nuevo pulso con mucho morbo en mente: igualar los nueve entorchados logrados por Valentino Rossi.

“El noveno título lo empezaremos a preparar en la próxima carrera en Motegi [dentro de dos semanas]. Está claro que en lo que resta de 2019 vamos a intentar empezar a trabajar con la mente puesta en 2020. Hay que disfrutar este título y está bien poder correr cuatro carreras sin presión, aunque mi histórico dice que cuando gano el título luego me caigo en la siguiente. Si me caigo en Motegi, lo sentiré mucho, pero intentaremos cambiar estas estadísticas para acabar bien el año. Como dije en MotorLand, uno de mis objetivos es acabar la temporada con todas las carreras en el podio para así preparar bien 2020”, ha argumentado Márquez que, de momento, ha sumado nueve victorias, 14 podios y nueve poles.

El flamante campeón del mundo de MotoGP ha mostrado esta campaña una consistencia apabullante en la que nunca ha bajado de la segunda posición salvo en Austin, donde sufrió una caída en un circuito donde siempre había ganado desde 2013. Unos números de récord que le permiten alzarse hasta la sexta posición en el ranking histórico de pilotos con más títulos por detrás de Giacomo Agostini (15) Ángel Nieto (12+1), Valentino Rossi (9), Mike Hailwood (9) y Carlos Ubbiali (9).

Los récords de Marc Márquez. Repsol

“Márquez está haciendo un poco lo que yo hacía en mi época dorada. Es bastante similar, porque ha hecho una temporada de dominador, en la que ha ganado muchas carreras. Aparte de Austin, siempre ha estado ahí delante. Siempre ha sido primero o segundo esta temporada y no le costará alcanzar mi número de títulos”, ha reconocido Il Dottore tras finalizar octavo en Buriram y con Fabio Quartaro pisándole los talones porque el rookie francés de Yamaha ocupa la séptima posición en la clasificación general, a sólo dos puntos del italiano, que volvió a las andadas.

“Lo que me disgusta es que yo tirara dos títulos y otro me lo hicieran perder, pues con estos tres títulos más en mi palmarés le sería más difícil alcanzarme. Tengo miedo de que me iguale los nueve”, concluyó Il Dottore, rendido a la evidencia.

