Fernando Alonso, 45 años: "Dejé de comer siempre pescado y carne. Sin ser muy estricto, creo que tengo una dieta vegetariana"

A sus 45 años, Fernando Alonso sigue rindiendo en la élite de la Fórmula 1 como si el tiempo no pasara por él. Más allá de su innegable talento y su dilatada trayectoria, la clave de su vigencia radica en lo extremadamente meticuloso que es con su nutrición y su preparación física.

Durante una charla con DAZN, el piloto asturiano explicó la gran transformación que ha dado a sus hábitos alimenticios para mantenerse en forma. "Hace más o menos 8 o 9 meses empecé a dejar de comer siempre carne, pescado…", señaló el líder de Aston Martin.

El motivo principal fue prestar más atención a las señales de su propio organismo, ya que, según detalló: "A veces me sentía un poco mal o me sentía pesado en general o las digestiones se hacían un poco más largas".

Sin llegar a los extremos ni ponerse etiquetas rígidas, hoy en día prioriza un consumo basado en vegetales, legumbres y frutas. "Sin ser muy estricto, creo que tengo una dieta como vegetariana", sintetizó.

En el espacio documental 'Decoded' de la misma plataforma, profundizó en esta filosofía: "Le doy mucha importancia a la alimentación. Es la gasolina que le ponemos al cuerpo".

Además, hizo hincapié en la necesidad vital de evolucionar. "Y con el paso de los años tienes que ir cambiándola, adaptando tu cuerpo. No asimilas los mismos alimentos cuando tienes 20 años que cuando tienes 40, no haces las mismas digestiones", advirtió.

Los frutos de esta adaptación son evidentes para el bicampeón. "Evitando tanta carne como la que comía en el pasado, creo que ha mejorado el funcionamiento de mi cuerpo en general y me siento más fuerte", subrayó, sumando otro beneficio clave para el rendimiento: "Creo que duermo mejor".

Aunque admite que el proceso no estuvo exento de tentaciones ("A veces echo de menos un poco de jamón ibérico o cosas así, pero no muy a menudo"), el cambio de mentalidad le resultó más sencillo de lo previsto.

"Al principio me costaba creer que hubiera formas de mantener las proteínas sin ingerir carne ni pescado, pero todo lleva proteínas de una forma u otra. Y algunos batidos pueden ser mejor de lo que comes", reflexionó sobre su nueva forma de nutrirse.

En el plano físico, Alonso también ha reestructurado sus rutinas. Ha dejado atrás las largas sesiones de cardio para centrarse en trabajar con pesas durante un par de horas al día para combatir el desgaste biológico natural: "Después de los 33 o 34 años, empiezas a perder un 1% de músculo por año. Le pasa a todos los seres humanos, así que intentamos recuperar esa pérdida".

Finalmente, todo este esfuerzo se resume en una exigencia milimétrica de la categoría reina del motor, donde la báscula no perdona.

"Mi dieta está muy cuidada. Tenemos que mantener el mismo peso durante todo el año. El F1 está hecho a mi medida, adaptándose a mi peso. El asiento lo hacemos en febrero, totalmente a la forma de mi espalda y mis hombros, así que no me puedo permitir estar más de medio kilo por encima de mi peso", concluyó.