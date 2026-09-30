Fernando Alonso, en el box de Aston Martin en el GP de Hungría. Aston Martin F1

Las razones de Fernando Alonso para seguir en la Fórmula 1 hasta los 46 años… y más allá

"Estoy aquí para quedarme". Con esta rotunda frase, Fernando Alonso blindó su compromiso con Aston Martin al anunciar su renovación y seguir un año más en la Fórmula 1.

Lejos de buscar una salida airosa o un retiro dorado frente a las penurias que está demostrando en pista el actual AMR26, el piloto asturiano mantiene intacta su hoja de ruta. Su firma le asegura un asiento en la parrilla hasta, al menos, el curso 2027, momento en el que tendrá 46 años.

Desafiando a la biología y a la lógica, el bicampeón del mundo rubricó un nuevo contrato, y ni siquiera el doloroso rendimiento del coche en esta compleja campaña ha resquebrajado sus convicciones.

La decisión de mantenerse en el ojo del huracán del "Gran Circo", superando la barrera de los 400 Grandes Premios, no es fruto de la terquedad. Se asienta sobre evidencias que el asturiano comprueba empíricamente cada fin de semana.

En primer lugar, porque se sigue sintiendo excepcionalmente rápido. El cronómetro, ese juez imparcial, le da la razón incluso cuando pilota un monoplaza deficiente.

A sus 45 años, los datos de telemetría de la escudería son inapelables. Sus reflejos en el momento de la salida, su agudeza para leer el desarrollo de las carreras y su pericia para enmascarar las severas carencias aerodinámicas del coche actual siguen intactos.

Alonso continúa extrayendo hasta la última milésima posible, demostrando que su extrema preparación física y cognitiva es el mejor antídoto contra el paso del tiempo.

A esta velocidad inalterable se le suma un segundo pilar innegociable: no ha perdido un solo ápice de pasión. Resulta revelador verle lidiar con un calendario extenuante en un año donde pisar el podio se ha convertido en una utopía inalcanzable.

Mientras otros pilotos sucumbirían al desgaste mental de rodar perdidos en la zona media a estas alturas de septiembre, el español respira automovilismo con la misma intensidad que en su debut en 2001. "Amo demasiado pilotar, no puedo parar ahora. Es lo que mejor sé hacer", confesaba con sinceridad al confirmar su permanencia.

El hambre de perfeccionar cada reglaje durante los rutinarios entrenamientos libres, buscando exprimir el coche para sacarlo del pozo, evidencia que su motivación vital no depende exclusivamente de levantar trofeos cada domingo.

Fe ciega en el proyecto

Sin embargo, la Fórmula 1 es ingeniería pura, y Alonso es un competidor inmensamente pragmático. Su continuidad está cimentada en la confianza absoluta hacia las figuras clave del proyecto, a pesar del duro baño de realidad que está suponiendo esta temporada 2026.

La nueva era reglamentaria, con su drástico reparto equitativo de energía eléctrica y de combustión, ha supuesto un inicio muy cuesta arriba para la integración del nuevo motor Honda con el chasis de Silverstone. Pero el asturiano mira el panorama a medio plazo.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, junto a Fernando Alonso. EFE

El aterrizaje del genial Adrian Newey requiere de un lógico tiempo de maduración. El diseñador más laureado de la historia del campeonato necesita margen de maniobra para analizar los fallos estructurales del concepto de 2026 y volcar toda su magia en el rediseño del coche de cara a 2027.

Alonso sabe que los milagros no ocurren de la noche a la mañana, y confía plenamente en que el vanguardista túnel de viento del equipo, sumado a la inminente capacidad de reacción de los ingenieros japoneses en Sakura y a la batuta de Newey, darán sus frutos. Está dispuesto a sufrir y tragar polvo hoy para poder saborear el éxito el día de mañana.

Más allá del asfalto

El último gran argumento que retiene a Alonso en la estructura de Aston Martin trasciende los cronometrajes y las actuales frustraciones deportivas. El acuerdo rubricado va mucho más allá de su etapa como piloto titular.

Alonso quiere seguir ligado a la marca británica en el futuro, asumiendo un rol diametralmente distinto cuando decida, finalmente, colgar el casco y los guantes ignífugos. Su contrato incluye una alianza estratégica a largo plazo que le vinculará al equipo prácticamente de por vida.

El español se proyecta como una figura de liderazgo estructural clave dentro de la organización. Ya sea aportando su incisiva visión estratégica desde el muro de boxes, dirigiendo el exigente programa de desarrollo de jóvenes talentos o asesorando en la evolución de los espectaculares hypercars de calle, su meta es clara. "Es un proyecto de vida", aseguró.

Su objetivo es ayudar a cimentar una estructura verdaderamente ganadora. Si Aston Martin logra levantar el campeonato mundial de constructores en la próxima década, tras superar la dolorosa travesía por el desierto de este 2026, Alonso sentirá ese título como un éxito propio gracias a los robustos pilares que hoy está ayudando a sostener.

Con esta perspectiva integral, no solo busca reescribir los libros de la longevidad, sino forjar un legado imperecedero en la Fórmula 1. A los 46 años... y más allá.