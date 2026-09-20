Fernando Alonso, 45 años: "Una vez le di una vuelta en coche al rey Juan Carlos a 220 o 230 kilómetros hora"

Fernando Alonso afronta una etapa decisiva de su trayectoria deportiva. El futuro del piloto asturiano sigue rodeado de incógnitas y todavía está por determinar si continuará una temporada más en Aston Martin y en la Fórmula 1 o si, por el contrario, optará por poner rumbo a otra categoría del automovilismo.

Su decisión no estaría relacionada únicamente con el rendimiento del proyecto de Aston Martin. Uno de los aspectos que más condiciona sus planes es el reglamento técnico de la Fórmula 1 y, especialmente, el protagonismo que ha adquirido la parte eléctrica de las unidades de potencia.

Un peso que, según está previsto, disminuirá a partir de 2027 después de las críticas expresadas por varios pilotos.

Mientras se acerca el momento de conocer sus planes, Alonso continúa dejando atrás una extensa trayectoria repleta de episodios singulares. Entre ellos se encuentra su vínculo con Juan Carlos I, con quien ha coincidido en diferentes ocasiones debido a la afición del antiguo monarca por el automovilismo.

Una vuelta especial en Montmeló

La relación de Juan Carlos I con la Fórmula 1 se remonta a varias décadas. El emérito ha acudido en numerosas ocasiones a circuitos y ha tenido la oportunidad de coincidir con algunos de los principales representantes españoles de la competición, como Pedro de la Rosa, Marc Gené o Carlos Sainz, tanto padre como hijo.

A finales de 2025, volvió a dejarse ver en el circuito de Yas Marina, en los Emiratos Árabes Unidos, donde coincidió nuevamente con distintas figuras del campeonato, entre ellas Fernando Alonso. Sin embargo, uno de los encuentros más llamativos entre ambos tuvo lugar años antes.

El propio Alonso recordó la anécdota durante una entrevista concedida en 2017 a El Hormiguero. El asturiano relató entonces que había tenido la oportunidad de compartir coche con Juan Carlos I en el circuito de Montmeló, en Barcelona.

La experiencia no se limitó a un tranquilo paseo. Alonso explicó que durante aquella vuelta llegaron a alcanzar una velocidad de entre 220 y 230 kilómetros por hora. "Una vez le di una vuelta en coche al rey Juan Carlos", contó el piloto durante aquella entrevista.

La historia muestra una faceta poco habitual de las apariciones del emérito vinculadas al mundo del motor. En aquella ocasión no se limitó a contemplar la competición desde el paddock, sino que pudo vivir en primera persona, desde el asiento del acompañante, cómo era compartir pista con uno de los pilotos españoles más destacados de la Fórmula 1.

En paralelo a estos recuerdos, el futuro deportivo de Fernando Alonso continúa abierto. El piloto no ha establecido una fecha definitiva para su retirada y ha insistido en que su decisión estará condicionada, sobre todo, por sus sensaciones al volante y por su capacidad para seguir siendo competitivo.

La velocidad y el disfrute de la competición continúan siendo dos de los principales factores que determinarán cuándo llegará el momento de poner fin a su carrera.

"Cuando pare, no lo tengo decidido, pero no sé si será este año, el que viene o dentro de tres, pues intentaré que sea el mejor momento, aunque nunca vas a saber cuál es", explicó el asturiano.