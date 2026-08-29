Alonso sitúa a Verstappen por encima de Schumacher y Hamilton: "Es el mejor rival al que me he enfrentado en pista"

Fernando Alonso ha compartido pista con algunos de los pilotos más grandes de la historia de la Fórmula 1. Se ha enfrentado a Michael Schumacher en la lucha por el Mundial, ha librado grandes batallas con Lewis Hamilton y también coincidió con Sebastian Vettel.

Sin embargo, cuando le preguntan quién ha sido el mejor rival al que se ha encontrado al volante, el bicampeón del mundo no elige a ninguno de los que han sido sus máximos rivales. Su respuesta apunta directamente a Max Verstappen.

El asturiano considera que el neerlandés está por encima del resto y le otorga una nota prácticamente perfecta: un 9,9 sobre 10. Una valoración especialmente significativa teniendo en cuenta la cantidad de grandes pilotos con los que el español ha coincidido a lo largo de su carrera.

La admiración entre ambos no es nueva. Alonso y Verstappen llevan años reconociendo públicamente las cualidades del otro y, pese a la enorme competitividad que les caracteriza, siempre han mantenido una relación de respeto. Los dos tienen además bastantes cosas en común.

Son campeones del mundo, fueron los primeros pilotos de España y Países Bajos, respectivamente, en conquistar una carrera y un Mundial de Fórmula 1 y se han convertido en figuras fundamentales para entender la historia de este deporte en sus países.

Por eso llama todavía más la atención que Alonso coloque a Verstappen por delante de Schumacher o Hamilton, dos pilotos con los que llegó a protagonizar algunas de las batallas más importantes de su trayectoria. El español no duda cuando tiene que elegir.

"Es el mejor rival al que me he enfrentado en pista, principalmente porque simplemente no tiene puntos débiles. Es un 9,9. Sólo tenemos que encontrar esa última décima. Estoy seguro de que tiene alguna debilidad", explicó Alonso en una entrevista con Viaplay durante el GP de Países Bajos.

Fernando Alonso y Max Verstappen en una rueda de prensa Reuters

La nota, eso sí, tenía una pequeña trampa. ¿Por qué un 9,9 y no un 10? La respuesta de Alonso fue muy fiel a su personalidad: "Porque el 10 sólo me lo pongo yo".

Más allá de la broma, el asturiano tiene claro por qué Verstappen ha llegado a ese nivel. Alonso recuerda al neerlandés de sus primeros años en Fórmula 1, cuando todavía cometía algunos errores propios de un piloto que apenas había llegado a la categoría.

Verstappen debutó con 17 años y necesitó un tiempo para pulir esa agresividad que, con el paso de las temporadas, terminó convirtiéndose precisamente en una de sus mayores virtudes.

"En sus primeros años todavía tenía demasiada energía. Cometía algunos pequeños errores, como entrar demasiado rápido al pit lane. Son cosas que pasan cuando tienes 17, 18 o 19 años, pero después de su segundo o tercer año: no más errores, no más fallos. Simplemente rendir, rendir y rendir", explicó Alonso.

El rival a batir

Para el piloto español, alrededor de 2018 empezó a verse al Verstappen que conocemos actualmente. Especialmente después de aquel Gran Premio de Mónaco, el neerlandés comenzó a dejar atrás buena parte de esos errores de juventud y se convirtió en un piloto mucho más constante. Desde entonces, su rendimiento no ha dejado de crecer.

Y precisamente esa evolución es una de las cosas que más valora Alonso. El asturiano cree que Verstappen no sólo ha alcanzado un nivel extraordinario, sino que también ha obligado al resto de pilotos a mejorar si quieren tener alguna posibilidad de batirle.

"Es excepcional y creo que ha elevado el listón para todos nosotros. Si quieres ganar a Max en pista, simplemente tienes que convertirte en un piloto mejor", sentenció Alonso.