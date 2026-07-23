El éxito de Fernando Alonso, 44 años, más allá de la Fórmula 1: una inversión en sushi y una bebida isotónica 100% natural

A sus 44 años, Fernando Alonso sigue demostrando una ambición insaciable que trasciende los circuitos de Fórmula 1. Con un patrimonio estimado en más de 250 millones de euros, el piloto asturiano ha sabido construir un imperio empresarial tan diversificado como lucrativo fuera del terreno estrictamente deportivo.

Su capacidad estratégica, pulida durante décadas en la alta competición, le ha permitido adentrarse con éxito en sectores tan variados como la alta gastronomía, la alimentación saludable, la moda urbana y el mercado inmobiliario de lujo.

Uno de sus movimientos más sonados ha sido su gran apuesta por la restauración de alta gama. Alonso decidió invertir en Sticks 'n' Sushi, una prestigiosa y exitosa cadena de restaurantes de comida japonesa fundada en Copenhague. Con más de 25 locales repartidos por las principales capitales de Europa, esta firma combina la sofisticación gastronómica con un modelo de negocio rentable en plena expansión internacional, convirtiendo al asturiano en un actor relevante de la hostelería de lujo.

Esta búsqueda de propuestas innovadoras también se refleja en el sector de la alimentación. Alonso se convirtió en inversor clave y rostro visible de RAW Superdrink, una compañía que ha revolucionado el mercado de la hidratación.

La marca se diferencia por ofrecer la primera bebida isotónica ecológica de su categoría, elaborada con ingredientes cien por cien naturales y totalmente libre de azúcares añadidos, conectando directamente con las tendencias de consumo saludable de la sociedad actual.

A este entramado de consumo se suma su trayectoria en el mundo de la moda y el estilo de vida. En 2017 fundó Kimoa, una marca de ropa y accesorios con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y el uso de materiales reciclados. Aunque en 2021 vendió el 75 % de la empresa al grupo estadounidense Revolution Brands, conserva el 25 % del accionariado y sigue ejerciendo como su embajador principal.

Por último, la base más sólida de sus inversiones reside en el patrimonio inmobiliario. Alonso cuenta con una valiosa y bien gestionada cartera de propiedades de gran lujo ubicadas en lugares estratégicos como Dubái, Suiza, Mónaco, Madrid y su tierra natal, Asturias.

Todo este ecosistema corporativo, al que también se unen proyectos de gestión de talentos y entretenimiento digital, confirma que la visión financiera de Fernando Alonso es tan precisa y ganadora fuera de la pista como su pilotaje sobre el asfalto.