Charles Leclerc impone su ley en Silverstone y confirma la mejoría de Ferrari que amenaza el dominio de Mercedes

El monegasco logró su primera victoria del año por delante de Russell y Hamilton. Sainz acabó 13º y Alonso fue penúltimo en otro fin de semana para olvidar.

Charles Leclerc firmó una actuación soberbia en el Gran Premio de Gran Bretaña para alzarse con una victoria inapelable que revoluciona el campeonato.

El piloto monegasco de Ferrari impuso un ritmo demoledor en Silverstone y se impuso con maestría a las flechas plateadas de Mercedes, que a pesar de jugar en casa no pudieron contener el renacido potencial del coche rojo.

El podio lo completaron George Russell, quien cruzó la meta en una meritoria segunda posición, y un combativo Lewis Hamilton, tercero ante el clamor de su público local.

🚨 ¡Acaba la carrera en Silverstone detrás del Safety Car!



La FIA cambia de decisión en el último momento. Leclerc se lleva la victoria por delante de Russell y Hamilton #BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/jWYPEhAMPK — DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2026

Para la representación española, la mítica pista británica volvió a ser un escenario de pura supervivencia y exigencia máxima para las mecánicas.

Carlos Sainz completó una carrera de menos a más a los mandos de su Williams. El madrileño batalló con uñas y dientes en el siempre congestionado tráfico de la zona media, logrando esquivar los incidentes y optimizar el rendimiento de su monoplaza para cruzar la línea de meta en la 13ª posición, quedándose cerca de la pelea por los puntos.

Por su parte, Fernando Alonso vivió un auténtico calvario. Aston Martin confirmó en su propia casa que atraviesa un bache alarmante de rendimiento; el asturiano se vio completamente desarmado frente al ritmo de sus rivales y, tras una carrera muy sufrida en el fondo del pelotón, tuvo que conformarse con terminar en la penúltima posición.

Giro de guión

La carrera comenzó con la tensión habitual de las grandes citas en el trazado británico. Desde la salida, la batalla estratégica y la gestión de los neumáticos en las rápidas enlazadas de Maggots y Becketts se anticipaban cruciales.

Leclerc, consciente de la importancia de este gran premio para las aspiraciones de Ferrari, se mostró agresivo pero cerebral desde los primeros metros, colocándose al frente y demostrando que las evoluciones introducidas en el monoplaza de Maranello son una realidad competitiva.

El monegasco encadenó vueltas rápidas para abrir un colchón de seguridad, mientras por detrás Mercedes intentaba contrarrestar el golpe con sus dos coches. La gran baza de la escudería de la estrella parecía ser Andrea Kimi Antonelli, quien estuvo rodando en las posiciones de privilegio y aspiraba firmemente a subirse al cajón.

DESCALABRO DE ANTONELLI 🤯🤯🤯



Algo se rompe en el coche de Kimi cuando iba a por Leclerc... ¡y vive una auténtica odisea con un coche inconducible!💥#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/lZycAOXEfK — DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2026

Sin embargo, la Fórmula 1 no entiende de guiones preestablecidos: en los compases finales de la prueba, el joven italiano sufrió un problema mecánico que arruinó por completo su carrera y le privó de un resultado histórico.

Este inesperado contratiempo reconfiguró los puestos de honor. George Russell heredó una merecida segunda plaza tras una carrera muy sólida y constante, mientras que Lewis Hamilton, espoleado por el rugido de las gradas de Silverstone, aseguró el tercer escalón del podio para certificar el doblete de Mercedes en los puntos de honor.

Nadie pudo, sin embargo, inquietar a un imperial Leclerc que cruzó la bandera a cuadros en solitario. Con este triunfo, Ferrari no solo rompe el monopolio de sus rivales en una de las pistas más exigentes del calendario, sino que lanza un aviso ensordecedor para el resto de la temporada: la mejoría es un hecho y el dominio de Mercedes ya está seriamente amenazado.