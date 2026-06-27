Russell se rebela frente a los Ferrari para llevarse una pole con suspense en Austria tras el accidente de Max Verstappen

Los comisarios están investigando si el inglés levantó tras ver la bandera amarilla después de que el neerlandés terminara contra el muro.

George Russell se ha llevado una extraña pole en Austria, aunque quizás los comisarios se la quiten dentro de unos minutos. Max Verstappen, en vuelta para ser el más rápido, tocó la grava y perdió por completo el control de su Red Bull.

Antes de sacar la bandera roja, los comisarios sacaron la bandera amarilla que obliga a todos los pilotos a levantar el pie del acelerador. No parece que el piloto de Mercedes lo hiciera, aunque él asegura que sí lo hizo.

"Ha sido una vuelta increíble, he levantado mucho, tenía dos décimas de diferencia. Era una amarilla, no doble amarilla, así que en teoría no debería haber problemas, manifestó.

¡VERSTAPPEN PIERDE EL CONTROL CUANDO VENÍA A POR LA POLE Y DESATA EL CAOS! 😱



La P1 era para Leclerc con la bandera amarilla... ¡PERO ES PARA RUSSELL CON UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE!#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/uQEQjYzRKX — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

Sí levantó su compañero de equipo y actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, que saldrá cuarto. El italiano partirá por detrás de los Ferrari, que se quedan con la miel en los labios tras tener prácticamente atado el doblete en la primera fila de salida.

Desde la segunda posición partirá Charles Leclerc, tan solo dos décimas más lento que Russell, mientras que liderando la segunda fila de la parrilla de salida estará Lewis Hamilton.

Red Bull jugó con fuego con Max Verstappen en la Q2. El neerlandés estuvo a dos centésimas de caer eliminado en la Q2 después de haber hecho solo un intento con neumáticos blandos usados.

Desde el garaje vio cómo Lindblad, Lawson y Hadjar le echaban para atrás en la clasificación. Para su fortuna, Hulkenberg, Bearman y Bortoleto no mejoraban sus tiempos, pero Pierre Gasly venía rápido.

El francés, al final, se quedó a dos centésimas del cuatro veces campeón del mundo. Guardarse los juegos de neumáticos blandos nuevos le pudo haber salido muy caro, pero fue la estrategia de la escudería de las bebidas energéticas para dar pelea en la Q3.

Mal Alonso, mal Sainz

No se le puede pedir peras al olmo. Aston Martin es el último equipo de la parrilla y nada va a cambiar hasta el GP de Hungría cuando la escudería británica introduzca el paquete de mejoras en el AMR26.

Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll terminaron por detrás de los Cadillac, aunque las sensaciones son ligeramente menos pesimistas con respecto a Barcelona, donde terminaron a 1.1 de Checo y Bottas.

"Ha sido una buena vuelta. Y sí... no es lo que queremos, pero no estamos muy lejos. No muy lejos. Estamos acercándonos", fue el mensaje que lanzó el asturiano por radio tras consumarse su eliminación en la Q1.

El mensaje de unidad de Alonso a Aston Martin



📻 "Ha sido una buena vuelta. No estamos donde queremos, pero no tan lejos. Nos estamos acercando"#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/x7fJbRQxhS — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

El domingo saldrá 21º, solo por delante de su compañero de equipo, y solo presentará batalla en la salida, donde importa más la habilidad del piloto que el coche, tal y como él ha reconocido en varias ocasiones.

La lectura es menos mala para Aston Martin puesto que Cadillac ha traído un importante paquete de mejoras para Spielberg. No obstante, más allá de aumentar la diferencia con el equipo británico, esta se ha visto reducida dos décimas.

Fue una qualy desastrosa en clave española. Carlos Sainz cayó eliminado también en la Q1 por solo 0.021 después de haber sufrido un contravolante en su último intento.

El milagro se queda a solo dos centésimas 😬



Carlos Sainz roza la Q2... con un contravolante bestial en la última curva 😱#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/bvgCw4JjSp — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

El madrileño, que saldrá 17º, partirá por delante de su compañero de equipo, Alex Albon, los dos Cadillac y los dos Aston Martin.

Le tocará ponerse el mono de trabajo el domingo a Carlos Sainz si quiere termina en zona de puntos, aunque la remontada se antoja muy difícil ya que son el otro equipo que no ha traído mejoras a la casa de Red Bull.