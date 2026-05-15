El recado de Ralf Schumacher a Fernando Alonso y Lewis Hamilton: "Tienen que dejarlo. Ha llegado el momento"

La Fórmula 1 encara en los próximos años una profunda renovación generacional en la parrilla. Fernando Alonso y Lewis Hamilton, dos de los pilotos más veteranos del campeonato, atraviesan ya el tramo final de sus carreras, mientras que Max Verstappen tampoco descarta una retirada prematura si el nuevo reglamento no satisface sus expectativas.

Entre los tres acumulan una trayectoria histórica y un total de siete campeonatos del mundo, aunque hay voces dentro del paddock que consideran que ha llegado el momento de dar paso a nuevas figuras.

Una de ellas es la de Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 y hermano de Michael Schumacher, quien cree que tanto Alonso como Hamilton deberían plantearse seriamente su retirada.

"Tengo que decir sinceramente que Hamilton está sin duda en mejor situación este año. Pero también hay que admitir que, viendo el conjunto de la temporada y pensando a largo plazo, no tiene ninguna posibilidad frente a Leclerc", señaló el alemán en el pódcast 'Backstage Boxengasse' de Sky Sport Alemania.

La opinión de Schumacher no se limita al británico y también alcanza a Fernando Alonso. "Tienen que dejarlo", afirmó con rotundidad.

"A mí tampoco me gustaría escuchar algo así. Pero Hamilton y también Alonso han vivido una etapa extraordinaria en la Fórmula 1. Creo que para ambos ha llegado el momento de liberar sus asientos al final de la temporada y permitir la llegada de pilotos más jóvenes", argumentó.

Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso, en una rueda de prensa en 2023.

Entre esos jóvenes talentos, Schumacher destacó especialmente el nombre de Oliver Bearman, actual piloto de Haas junto a Esteban Ocon.

El alemán considera que el británico ya ha demostrado condiciones suficientes como para aspirar a un volante en Ferrari. "Si le dan la oportunidad, la aprovechará sin ninguna duda. Y eso supondría un auténtico desafío para Leclerc", aseguró.

En ese sentido, insistió en que Hamilton, a sus 41 años, "ya ha conseguido todo lo que podía conseguir" dentro de la Fórmula 1, consciente además de que sus declaraciones volverán a generar polémica.

"Es uno de los pilotos más exitosos de la historia, o incluso el más exitoso según muchos ingleses. Además, lo que está mostrando este año hace que su regreso sea fantástico. Pero todo tiene un final", concluyó.

Un discurso recurrente

No es la primera vez que Ralf Schumacher reclama una mayor renovación en la parrilla. Retirado de la Fórmula 1 desde 2012, el alemán ya defendió públicamente esta postura en 2024, poco después del debut de Bearman en la categoría reina.

"Ojalá se rompa ese círculo vicioso para que los pilotos jóvenes vuelvan a tener oportunidades. Mientras tanto, Alonso sigue compitiendo con 42 años. No tengo nada contra Fernando, pero el objetivo de la Fórmula 1 no puede ser tener una parrilla cada vez más envejecida", declaró entonces en una entrevista concedida a Speedweek.