La F1 cambia las normas para el GP de Japón 2026: el cambio de última hora en los nuevos motores que afectará a todos

La Fórmula 1 llega a Suzuka con una novedad reglamentaria de calado que nadie esperaba a estas alturas de temporada.

La FIA, junto a los cinco fabricantes de motores -Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull-Ford y Audi- y los once equipos, ha acordado por unanimidad reducir la energía máxima que los coches pueden recuperar durante la clasificación: de 9 megajulios a 8.

El cambio entra en vigor este fin de semana en Japón y marca un primer punto de inflexión en la era regulatoria 2026.

La medida llega ante una preocupación que venía gestándose desde Australia y se confirmó en China: las clasificaciones bajo el nuevo reglamento han dejado de ser un espectáculo de límite puro y se han convertido en un ejercicio de gestión energética.

Los pilotos, en lugar de atacar cada curva al máximo, se ven obligados a levantar el pie antes de lo habitual en las rectas, dejar correr el coche sin acelerar y recurrir al llamado superclipping, una maniobra en la que el sistema eléctrico absorbe potencia del motor de combustión interna para recargar la batería mientras el piloto permanece con el acelerador a fondo.

El resultado visible es una caída brusca e inesperada de velocidad en plena recta, lo que entraña también riesgos de seguridad.

Suzuka era el escenario más temido para este fenómeno. El trazado japonés apenas tiene zonas de frenada severa donde las baterías puedan recargarse de forma natural, lo que obligaba a los coches a recurrir en exceso al superclipping para llegar a la línea de meta con energía suficiente.

Max Verstappen hablando con los mecánicos de Red Bull EFE

Con el límite de recarga reducido, los monoplazas necesitarán recuperar menos energía por vuelta, lo que dejará más margen a los pilotos para atacar con mayor libertad.

La propia FIA lo reconoció en su comunicado oficial: "Para asegurar un equilibrio entre la gestión de energía y la actuación del piloto, la energía máxima permitida de recarga en clasificación se reduce este fin de semana de 9,0 MJ a 8,0 MJ. Este ajuste refleja el feedback de los pilotos y equipos, que insisten en la importancia de mantener la clasificación como un desafío de prestaciones".

Lo llamativo del movimiento es su carácter de urgencia. Tras la reunión de jefes de equipo celebrada en China, el consenso inicial era que nada cambiaría antes de Miami.

La FIA ha rectificado esa posición con una rapidez inusual, lo que evidencia la gravedad del problema que perciben tanto los equipos como los propios pilotos.

El ajuste solo afecta a la clasificación del sábado. En carrera se mantiene la proporción 50-50 entre motor de combustión y eléctrico que define el reglamento 2026. La FIA ha anunciado además que habrá nuevas reuniones en las próximas semanas para explorar soluciones más estructurales.

El debate, en todo caso, está servido: el gran desafío de esta nueva era no es solo técnico, sino filosófico. La Fórmula 1 tendrá que decidir hasta dónde quiere que el talento del piloto quede subordinado a un algoritmo de gestión de batería.