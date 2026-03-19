Newey dejará de ser el jefe de equipo de Aston Martin: el elegido para salir de la crisis fue su mano derecha en Red Bull

A la espera de que la escudería lo haga oficial, Adrian Newey deja de ser el jefe de equipo de Aston Martin. El ingeniero británico ha reconocido que su función como Team Principal supone una distracción con respecto al diseño y la evolución del AMR26 y Lawrence Stroll le ha querido liberar de esa carga.

La noticia, adelantada por Motorsport, es el ingeniero que le reemplazará: Jonathan Wheatley. El actual jefe del equipo Audi, vinculado a la escudería alemana desde el pasado mes de mayo junto a Mattia Binotto, se dispone a afrontar un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.

Lawrence Stroll ya se había puesto manos a la obra en la búsqueda de un nuevo jefe de equipo durante los últimos días. De hecho, los medios anglosajones postulaban a Christian Horner como el gran favorito, mientras que Andrea Seidl también estaba en las quinielas.

No obstante, el dueño de Aston Martin ha vuelto a su política de incorporar a grandes figuras de las escuderías más potentes y a pesar de estar en Audi, Jonathan Wheatley es, sin duda, una de ellas.

El ingeniero británico apenas llevaba 10 meses en la escudería alemana. Ahora volverá a Inglaterra aunque no se sabe la fecha. Todo depende del contrato que tenga firmado con Audi y el famoso gardening, es decir, el periodo de espera obligatorio que deben cumplir ingenieros o personal clave de las escuderías al cambiar de equipo.

Su incorporación podría, además, haber contado con el aval -cuando no con la recomendación directa- del propio Adrian Newey. Tras dos décadas de trayectoria conjunta en Red Bull, no resultaría extraño que fuera él quien sugiriera el nombre de Wheatley a Lawrence Stroll.

Adrian Newey, en el garaje de Aston Martin durante los test de Baréin. Europa Press

Mientras tanto, Newey se dispone a cerrar su etapa como director de equipo antes de que se cumplan cuatro meses desde su nombramiento.

Un periodo que arrancó en un entorno ya complejo y que ha terminado por agravarse debido a una crisis muy por debajo de las expectativas iniciales, en la que parte de la responsabilidad apunta inevitablemente a la cúpula directiva del equipo.

"Al observar la situación actual, existen desafíos similares a los de cuando empecé en Red Bull en cuanto a prácticas laborales y comunicación", explicaba Newey hace unos días en declaraciones recogidas por motor.es.

"La diferencia es que entonces mi papel estaba limitado al departamento de ingeniería. Ahora abarca toda la empresa, lo que lo convierte en un rol mucho más amplio". El británico admite, además, que esta amplitud de funciones interfiere en su trabajo creativo: "¿Me distrae de mi labor principal? Un poco…".

Más presencia que Newey

La presencia de Newey en los circuitos era (e iba a continuar siendo) limitada. El ingeniero, de 67 años, no acudió al Gran Premio de China en Shanghái -una ausencia que el equipo asegura que estaba prevista- y tampoco iba a estar presente en todas las citas de la temporada.

Desde la escudería británica han estado insistiendo en que el gurú de la Fórmula 1 iba a dividir su tiempo entre las carreras y el trabajo en la fábrica de Silverstone, donde dirige el área técnica.

Sin embargo, Stroll ha dado un golpe de timón. Wheatley será el nuevo jefe de equipo en Aston Martin. El nuevo líder de Fernando Alonso y Lance Stroll desde el muro. La última solución que intenta la escudería británica para salir de la crisis en la que se encuentra inmersa con Honda.