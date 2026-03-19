La estación alpina de lujo donde pasa sus vacaciones Fernando Alonso: 500 km de pistas esquiables y el circuito estrella de la Copa del Mundo

Para desconectar del ruido del paddock, Fernando Alonso no elige playas ni grandes ciudades, sino un valle nevado en el corazón de los Dolomitas.

El piloto asturiano se ha aficionado a pasar parte del invierno en Selva di Val Gardena, una de las estaciones más completas de Italia, donde combina descanso, esquí y preparación física a más de 1.500 metros de altitud.

Su cuartel general allí es el Granvara Relais & Spa Hotel, un refugio de montaña de cinco estrellas situado en la ladera sobre Selva. El complejo está literalmente pegado a las pistas: a poco más de 150 metros de la mítica Saslong, lo que permite salir y volver esquiando al hotel en plena jornada de nieve.

Esa ubicación convierte el alojamiento en un punto muy codiciado por esquiadores avanzados que quieren tener a tiro tanto el dominio de Val Gardena como el resto del circuito Dolomiti Superski.

Porque lo que rodea a Alonso cuando se calza los esquís es uno de los mayores paraísos blancos de Europa. Val Gardena forma parte de Dolomiti Superski, un gigantesco dominio interconectado que suma alrededor de 1.200 kilómetros de pistas repartidos en doce zonas, de los cuales más de 170 discurren en el propio valle entre Ortisei, Santa Cristina y Selva.

Desde el pueblo se accede a la famosa ruta Sellaronda, un itinerario circular de unos 40 kilómetros que enlaza cuatro valles y es uno de los grandes "must" para cualquier aficionado al esquí alpino.

El gran símbolo deportivo de la zona es la Saslong, el circuito estrella de la Copa del Mundo. Esta pista negra, construida a finales de los años sesenta para los Mundiales de 1970, arranca cerca de la cota 2.250 en la montaña del Ciampinoi y desciende hasta Santa Cristina, recorriendo casi 3,5 kilómetros con un desnivel de unos 840 metros y tramos que superan el 55% de pendiente.

Fernando Alonso, sonriente en el paddock del GP de Austria F1 2025 Aston Martin

En ese entorno es donde Alonso organiza sus vacaciones de invierno, que en la práctica son también parte de su pretemporada.

En sus redes sociales ha mostrado en varias ocasiones cómo combina jornadas de esquí con sesiones de gimnasio y trabajo de resistencia en altura, aprovechando el aire fino de los Dolomitas para llegar con un plus de fondo a los test de Fórmula 1.

El propio hotel se vende como un lugar pensado para deportistas: guardaesquís individual para cada habitación, acceso directo a la Sella Ronda y una oferta de actividades que incluye esquí de fondo, raquetas o senderismo invernal para los días más tranquilos.

Otro detalle que llama la atención es que Alonso no se limita a bajar pistas por libre. En Val Gardena colabora con la Ski & Snowboard School 2000, una de las escuelas más prestigiosas del valle, donde toma clases privadas para pulir técnica y sacar partido al dominio, igual que haría con un ingeniero de pista en un circuito urbano.

Todo ello en un entorno que, pese al lujo del alojamiento, resulta relativamente asequible para cualquier aficionado: el valle ofrece desde hoteles cinco estrellas hasta pensiones familiares y apartments más económicos, mientras que los forfaits de Dolomiti Superski se sitúan en la franja de precios estándar de los grandes dominios alpinos.

La estampa del bicampeón del mundo deslizándose por la Saslong o asomado a los picos del grupo Sella ayuda a entender por qué este rincón de Italia se ha convertido en uno de sus refugios favoritos.

Val Gardena le ofrece exactamente lo que busca en pleno invierno: nieve de primer nivel, un circuito mítico con ADN competitivo y la posibilidad de entrenar el cuerpo lejos de los focos… hasta que vuelva a ponerse el casco verde en el siguiente Gran Premio.