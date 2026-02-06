La vida actual de Sebastian Vettel (38): de ganar 4 Mundiales de F1 al sueño de ser granjero y tener su negocio

Son pocos los pilotos de Fórmula 1 que, una vez retirados, se desvinculan por completo del automovilismo. Sebastian Vettel es uno de ellos. El alemán apenas se deja ver por los circuitos del calendario y, además, ha encontrado una nueva pasión muy alejada del mundo del motor.

Sus últimos años en la categoría reina ya anticipaban este cambio de rumbo. Tras no ser renovado por Ferrari y recalar en Aston Martin, Vettel experimentó una transformación notable en su actitud.

Lejos de los focos mediáticos y en una escudería que, en aquel momento, estaba lejos del nivel de un tetracampeón del mundo, comenzó a implicarse en proyectos de gran impacto social, como la promoción del papel de la mujer en el automovilismo, el cuidado de las abejas, la lucha contra la contaminación y la defensa de la sostenibilidad, entre otros.

Aunque en diversas ocasiones su nombre ha sido vinculado en la prensa con un posible regreso al Gran Circo, a sus 38 años ha encontrado una vocación que nada tiene que ver con las carreras: la agricultura.

Y no lo ha hecho aprovechando su fama o su fortuna para adquirir una gran explotación con fines comerciales. Por el contrario, el expiloto ha optado por formarse desde cero para adquirir los conocimientos necesarios y desempeñarse como un profesional del sector.

Sebastian Vettel antes de su última carrera en la Fórmula 1 Europa Press

"Me estoy formando un poco en el campo de la agricultura", reveló el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 durante una ceremonia de entrega de premios en Braunschweig. "La formación no es a tiempo completo y, por tanto, llevará algún tiempo", añadió.

Según informaron medios suizos el año pasado, el alemán se encuentra completando su preparación en el centro de formación profesional de Pfäffikon y desde hace años reside con su familia en una granja en Suiza.

El propio Vettel reconoció que todavía no es "del todo un granjero", aunque tiene claro que ese es su objetivo a medio plazo. "Si apruebo la formación, estaría calificado para administrar mi propio negocio", aseguró, al explicar que su sueño es contar con su propia explotación y poder vivir de ella.

El ex piloto también detalló que su interés por la agricultura nace de su fascinación por el origen de los productos, su valoración y la cadena de valor, además del potencial económico que ofrece el sector.

"La agricultura me parece extremadamente apasionante, sobre todo cuando se trata del futuro de la agricultura y del potencial que tiene con respecto al clima y sus cambios y desafíos constantes", concluyó Vettel.