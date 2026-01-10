Fernando Alonso (44), piloto de Fórmula 1, sobre su dieta: "Sin ser muy estricto, creo que tengo una dieta vegetariana"

Fernando Alonso continúa desafiando las leyes del tiempo en la Fórmula 1. A sus 44 años, el bicampeón del mundo sigue compitiendo al más alto nivel en un deporte con mucha exigencia.

Su secreto no solo reside en el talento natural o la experiencia acumulada durante más de dos décadas en la élite del automovilismo, sino también en una meticulosa atención a cada detalle de su preparación física y, especialmente, su alimentación.

En una entrevista para DAZN, Alonso reveló el cambio más significativo que ha implementado recientemente en su rutina nutricional. "Hace más o menos 8 o 9 meses empecé a dejar de comer siempre carne, pescado…", confesó el piloto de Aston Martin, explicando que la decisión surgió de escuchar a su propio cuerpo. "A veces me sentía un poco mal o me sentía pesado en general o las digestiones se hacían un poco más largas", añadió.

El cambio no fue radical ni dogmático. Alonso no se define como vegetariano estricto, pero reconoce que su dieta actual ha virado significativamente hacia los productos vegetales. "Sin ser muy estricto, creo que tengo una dieta como vegetariana", resumió el piloto, quien ahora basa su alimentación principalmente en frutas, verduras, hortalizas y legumbres.

"Le doy mucha importancia a la alimentación. Es la gasolina que le ponemos al cuerpo", afirmó Alonso en el documental 'Decoded', también emitido por DAZN. El piloto subraya que con el paso de los años es necesario adaptar constantemente los hábitos: "Y con el paso de los años tienes que ir cambiándola, adaptando tu cuerpo. No asimilas los mismos alimentos cuando tienes 20 años que cuando tienes 40, no haces las mismas digestiones".

Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común. GTRES

Los resultados de este cambio han sido notables. "Evitando tanta carne como la que comía en el pasado, creo que ha mejorado el funcionamiento de mi cuerpo en general y me siento más fuerte", aseguró. También ha notado mejoras en sus niveles de energía y en la calidad del descanso: "Creo que duermo mejor", añadió.

Eso sí, hay caprichos que echa de menos. "A veces echo de menos un poco de jamón ibérico o cosas así, pero no muy a menudo", confesó entre risas. A pesar de ese pequeño sacrificio, Alonso considera que los beneficios compensan ampliamente cualquier renuncia.

La transición hacia una alimentación más vegetal resultó "más fácil de lo esperado" para Alonso. "Al principio me costaba creer que hubiera formas de mantener las proteínas sin ingerir carne ni pescado, pero todo lleva proteínas de una forma u otra. Y algunos batidos pueden ser mejor de lo que comes", explicó. Esta reflexión demuestra la disposición del piloto a experimentar y ajustar su régimen según los resultados objetivos.

El piloto también ha ajustado su entrenamiento físico. "Después de los 33 o 34 años, empiezas a perder un 1% de músculo por año. Le pasa a todos los seres humanos, así que intentamos recuperar esa pérdida", explicó. Ha reducido considerablemente el entrenamiento cardiovascular, sustituyéndolo por más trabajo con pesas, dedicando unas dos horas diarias.

La gestión del peso es crucial. "Mi dieta está muy cuidada. Tenemos que mantener el mismo peso durante todo el año. El F1 está hecho a mi medida, adaptándose a mi peso. El asiento lo hacemos en febrero, totalmente a la forma de mi espalda y mis hombros, así que no me puedo permitir estar más de medio kilo por encima de mi peso", declaró.