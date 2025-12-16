Al descubierto el pit lane y la tribuna del Gran Premio de España de Fórmula 1: arrancan sus obras en MadRing

Las obras del futuro circuito madrileño de Fórmula 1 aceleran su ritmo con el inicio de la construcción del Pit Building, la infraestructura que conformará el corazón operacional del Gran Premio de España.

Este edificio alojará los garajes de los equipos, las dependencias técnicas regulatorias y el exclusivo VIP Paddock Club, consolidándose como el espacio donde convergen la ingeniería de punta, la estrategia en tiempo real y la experiencia de lujo.

Ubicado en las instalaciones de IFEMA MADRID, el Pit Building se levantará como una estructura de tres plantas con una altura máxima de 18 metros y medio.

La planta baja albergará los famosos boxes, esos espacios donde ocurre el verdadero drama de la competición: donde los equipos se reorganizan entre paradas, donde se toman decisiones estratégicas que definen carreras y donde descansan los monoplazas antes de saltar a la pista.

La infraestructura contará con 14 garajes modulares, once de los cuales servirán a los equipos participantes mientras que los tres restantes quedarán a disposición de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Render del Pit Building del futuro circuito de MADRING MADRING

En los pisos superiores se desarrollará el VIP Paddock Club, uno de los espacios más codiciados del calendario internacional. Salones climatizados, áreas de hospitalidad de máximo nivel y terrazas panorámicas ofrecerán vistas privilegiadas sobre el pit lane y la pista, permitiendo a empresas, invitados de honor y personalidades vivir la competición a apenas metros de la acción.

Este entorno ha sido diseñado como una síntesis de deporte, tecnología y experiencia de primera categoría.

La construcción corre a cargo de Eiffage Construcción, empresa que ha integrado el edificio directamente con los pabellones existentes de IFEMA MADRID mediante conexiones fluidas entre estructuras, escaleras y ascensores accesibles.

Una particularidad del proyecto reside en su vocación de permanencia: una vez que los semáforos de la Fórmula 1 se apaguen tras el Gran Premio el 13 de septiembre de 2026, esta infraestructura seguirá formando parte de la actividad cotidiana de la feria, revalorizando el área de Convenciones Sur del recinto y sus pabellones principales.

Paralelamente, los trabajos en la parcela de Valdebebas avanzan con regularidad. A comienzos de diciembre comenzó el asfaltado de la primera capa base del trazado, un paso fundamental en la configuración de la pista que se disputará en un tiempo estimado de 1 minuto y 32 segundos.

Los próximos meses traerán consigo la colocación de las capas intermedia y de rodadura, completando así la superficie sobre la que los monoplazas alcanzarán velocidades próximas a los 340 kilómetros por hora en los tramos más rápidos.

Avances en las obras en la parcela de Valdebebas para el circuito de MADRING MADRING

El proyecto MADRING, como se conoce al conjunto del circuito madrileño, representa el retorno de la Fórmula 1 a la capital española después de más de 40 años. El trazado de 5,4 kilómetros, diseñado por Studio Dromo, combina 22 curvas con sectores de alta velocidad y zonas técnicas que prometen entretenimiento en pista.

El Gran Premio está previsto para celebrarse entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, marcando un hito en el calendario internacional del automovilismo.