El plan de Aston Martin-Honda comienza a dar sus frutos: las ventajas en el desarrollo y en los test de Barcelona en enero

Aston Martin ha iniciado su metamorfosis para convertirse en un equipo de fábrica con una precisión que recuerda más a la cultura japonesa de su nuevo socio que al estilo británico habitual del paddock.

La temporada 2026 marcará el inicio de una nueva era técnica en la Fórmula 1, y la escudería de Lawrence Stroll se está posicionando como uno de los proyectos mejor preparados para afrontarla.

La alianza con Honda, el fichaje de Adrian Newey como Team Principal, el rediseño interno del equipo técnico y la ventaja de contar con un motor exclusivo están generando una combinación que, según admiten incluso desde Mercedes, puede marcar la diferencia.

La estructura del equipo ha sido reconfigurada completamente y el nuevo monoplaza, el AMR26, ya ruge en el chasis.

Fernando Alonso, implicado al máximo en el desarrollo, será uno de los primeros en probarlo en pista durante los test privados que se celebrarán en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero de 2026.

La dupla Newey-Cowell

El movimiento que agitó el paddock a finales de noviembre fue la confirmación de que Adrian Newey asumirá el cargo de Team Principal a partir de 2026.

El legendario ingeniero británico, responsable de los coches campeones de Williams, McLaren y Red Bull, deja atrás su rol como asesor técnico para dirigir todos los aspectos deportivos de Aston Martin.

Este nombramiento ha conllevado una reestructuración en los despachos. Andy Cowell, que había tomado el mando del equipo tras desplazar a Mike Krack a inicios de 2025, se centrará ahora en su nuevo rol como Chief Strategy Officer.

Ahora la nueva misión de Cowell es clara: garantizar que la integración entre el chasis, el motor Honda y el combustible de Aramco sea impecable.

El reparto de funciones busca que Newey disponga de autonomía total en pista y desarrollo, mientras Cowell asume el reto técnico de coordinar un conjunto de piezas extremadamente complejas, donde cada milímetro cuenta.

Honda ya ruge

Esta semana, Honda ha confirmado que su nueva unidad de potencia -el corazón del proyecto- ya está completamente instalada en el chasis del AMR26. La marca japonesa ha cumplido con los plazos con una meticulosidad quirúrgica.

Uno de los momentos simbólicos del mes fue la publicación del sonido del nuevo V6 híbrido, el primero sin MGU-H desde que se introdujeron las unidades híbridas en 2014.

El cambio técnico supone un nuevo desafío, especialmente en la gestión del turbo lag, pero permite triplicar la potencia eléctrica, en línea con la reglamentación de 2026.

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, ha declarado que están "en vísperas de algo muy especial" y ha dejado claro que el objetivo no es solo competir, sino aspirar al título desde la primera carrera de 2026.

Alonso, más implicado

Fernando Alonso afronta esta nueva etapa con una mezcla de ilusión y pragmatismo. Durante toda la temporada 2025, el piloto asturiano aceptó que sus opciones de podio eran limitadas.

Según sus propias palabras, el año fue "un test extendido" para preparar el asalto de 2026.

El asturiano confirmó en Abu Dabi que ya tiene su asiento moldeado y que participará en los test de Barcelona de enero, donde el AMR26 rodará por primera vez en pista y su ilusión es un buen síntoma para sus fans.

Sobre su futuro más allá de 2026, el bicampeón mundial ha dejado la puerta abierta: "Si el coche es ganador, sería el broche de oro perfecto. Si no lo es, me costará rendirme sin intentarlo de nuevo".

Mercedes y su desventaja

En el otro extremo del espectro se encuentra Mercedes, el gran favorito para esta nueva era híbrida, pero ahora en una posición complicada debido a su modelo de negocio como proveedor masivo de motores.

Toto Wolff, jefe de equipo, ha explicado que en 2026 deberán tener listas al menos 16 unidades de potencia antes de la primera carrera: ocho coches (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine), más unidades de repuesto.

Esta presión logística les obliga a congelar el diseño del motor mucho antes, sin margen para adaptaciones de última hora.

Además, el feedback técnico recibido es más difuso: cuatro equipos, con cuatro necesidades distintas, hacen inviable un diseño totalmente optimizado para un solo chasis.

Hywel Thomas, jefe de Mercedes HPP, lo resumió así: "Cuatro veces más datos, pero también cuatro veces más ingenieros pidiendo cosas distintas".

"Al final, tenemos que hacer un motor que funcione bien para todos, no perfecto para uno", concluye.

Honda, traje a medida

Frente a este enfoque, Honda ha optado por una estrategia completamente opuesta: exclusividad, personalización y máxima integración con Aston Martin.

Gracias a que solo fabricará motores para un cliente, la marca japonesa puede mantener el desarrollo abierto hasta última hora, introducir innovaciones recientes y adaptar cada componente a las exigencias aerodinámicas de Adrian Newey.

Enrico Cardile, nuevo director técnico del equipo, lo ha dejado claro: "Si Newey pide un turbo con una geometría inusual para ganar eficiencia aerodinámica, Honda puede hacerlo sin comprometer a otros equipos. Esa libertad es una ventaja estratégica enorme".

También lo es el enfoque artesanal: menos motores significa más control de calidad, tolerancias más ajustadas y diseños más agresivos sin el riesgo de fallos masivos.

La parrilla de 2026

La temporada 2026 contará con 11 equipos y 6 fabricantes de unidades de potencia, con la incorporación de Cadillac prevista para 2029. El reparto motorístico queda así:

Equipo Motor en 2026 Red Bull Red Bull Ford Powertrains Racing Bulls Red Bull Ford Powertrains Mercedes Mercedes-AMG HPP McLaren Mercedes-AMG HPP Williams Mercedes-AMG HPP Ferrari Ferrari Haas Ferrari Aston Martin Honda Alpine Mercedes-AMG HPP (deja Renault) Audi (ex-Sauber) Audi Cadillac (Andretti) Ferrari (hasta 2029)

La apuesta de Stroll

El propietario de Aston Martin ha repetido en múltiples ocasiones que su objetivo es llevar a su equipo a lo más alto de la Fórmula 1.

En 2026, ese objetivo ya no parece una quimera, sino un plan milimétricamente ejecutado.

Con Newey al mando, Cowell orquestando la relación técnica con Honda, un motor exclusivo, y Fernando Alonso preparado para afrontar el reto desde enero, el proyecto de Aston Martin-Honda se encuentra en una posición inmejorable.

La sensación del paddock parece clara: Mercedes tiene músculo. Aston Martin, cerebro. En 2026 veremos cuál pesa más.