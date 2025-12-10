Verstappen se queda solo en Red Bull: sin Newey, Horner, Marko, ni Honda... asume el reto de reconstruir o huir en 2026

Verstappen, protagonista en la foto del final de la temporada de la escudería Red Bull. Reuters

El final de un ciclo. 20 años después, la escudería Red Bull se queda huérfana de los pilares que han sostenido un proyecto deportivo capaz de romper el dominio de Mercedes en la Fórmula 1 y crear su propio reinado durante los últimos cuatro años.

Hace dos décadas llegaron a la fábrica de Milton Keynes tres nombres propios que no tardarían en dejar su sello. En 2005 llegaron Christian Horner y Helmut Marko, mientras que en 2006 lo hizo Adrian Newey. Ahora, no hay ni rastro de ninguno. Los tres ya son historia.

El último en salir del equipo ha sido el asesor austriaco al presentar su dimisión después de que Max Verstappen se haya quedado a solo dos puntos de ganar el Mundial. No obstante, la prensa neerlandesa apunta a un despido después de las últimas decisiones que ha tomado Helmut Marko.

Y es que según trasladan en su rotativo digital, el asesor firmó un contrato con Alex Dunne -piloto irlandés de Fórmula 2-, tan talentoso como rudo en pista, cuando dejó la cantera de McLaren.

Supuestamente, esta decisión la habría tomado Marko sin el conocimiento de la cúpula de Red Bull, motivo por el que habría sido despedido.

Y es que después de anunciar a Arvid Lindblad como nuevo compañero de Liam Lawson en Racing Bulls para 2026, la escudería habría tenido que 'indemnizar' a Alex Dunne por romper el acuerdo.

Max Verstappen, en el garaje de Red Bull durante el GP de Abu Dabi. Reuters

Sea como fuere, la realidad es que Helmut Marko ya no forma parte de Red Bull. Max Verstappen pierde a su gran valedor. Y es que el asesor se adelantó a Mercedes y le ofreció un asiento con Toro Rosso para 2025.

Ascendió a 'Mad Max' al primer equipo en 2016 cuando el neerlandés aún no había cumplido la mayoría de edad. Ambos han mantenido una estrecha relación hasta tal punto que el piloto se posicionó a su favor cuando el equipo se planteó su futuro por sus siempre polémicas declaraciones.

2026 será la primera temporada que afrontarán Max Verstappen y Red Bull sin Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko... y sin el motor Honda.

El matrimonio con la unidad de potencia diseñada por los japoneses ha durado seis años hasta que ambas partes han decidido tomar caminos diferentes: el motor Honda pasa a estar en los Aston Martin, mientras que Red Bull diseñará su propia unidad de potencia junto con Ford.

Max, solo contra el mundo

Laurent Mekies sustituyó a Christian Horner como 'Team Principal' tras protagonizar un escándalo al enviar mensajes sexuales a una empleada; Enrico Balbo reemplazó a Adrian Newey tras su salida a Aston Martin y el vacío que deja Helmut Marko aún se desconoce quién lo va a ocupar.

Ante este escenario, Max Verstappen se ha quedado solo. La carga de liderar al equipo volverá a caer sobre sus hombros del mismo modo que ha hecho este año: Red Bull ha terminado el Mundial con 451 puntos y 421 los ha conseguido él, es decir el 93%.

Max Verstappen celebra la pole conseguida en el GP de Abu Dabi. Reuters

La próxima temporada la Fórmula 1 sufrirá una importante transformación con el cambio de reglamento y resulta una incógnita saber en qué punto estará el equipo de las bebidas energéticas.

El neerlandés tendrá como compañero a Isack Hadjar, quien viene de hacer una buena temporada en su primera temporada en el 'Gran Circo'. No podrá plantar cara a Max, pero en Red Bull tampoco esperan que se repita lo sucedido este año con Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

Todo dependerá del diseño de un monoplaza hecho a medida para Verstappen. La línea que separa el éxito del fracaso es muy fina y el riesgo de perder al neerlandés es muy grande.

Con contrato hasta 2028, este año Max ya ha sonado tanto como para Mercedes -de cara a la próxima temporada- como para Aston Martin en 2027 si Fernando Alonso decide finalmente echarse a un lado.

En el último acuerdo de Verstappen con Red Bull existe la cláusula de que el neerlandés se vaya si el rendimiento del monoplaza no le permite luchar por las victorias. Por lo tanto, la pelota está en el tejado de la marca austriaca.

Max Verstappen, al frente de su RB21 durante el GP de Abu Dabi. Reuters

La habilidad del piloto al volante de su monoplaza está fuera de toda lógica y, como acostumbra, exprimirá al máximo un coche que, si en la fábrica no han acertado, tendrá consecuencias muy importantes.

2026 puede ser un año de transición para Red Bull donde se mantenga la misma dinámica de los últimos años o donde todo salte por los aires y que lo único que quede ya sea un bonito recuerdo.