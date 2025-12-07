Lando Norris, tras proclamarse campeón del mundo de F1: "Es algo increíble. Ahora sé cómo se siente Verstappen"

Lando Norris ya puede presumir de haber cumplido su sueño. Este domingo, tras terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, el piloto de McLaren se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 y, por supuesto, no pudo reprimir sus emociones ante semejante éxito.

El británico se mostró exultante, pero también tuvo el temple suficiente para lanzarle un guiño a Max Verstappen, con quien se peleó hasta el final por este Mundial: "Es una sensación increíble. Ahora sé un poco cómo se siente Max", comentó en la entrevista posterior a la definitiva carrera.

"Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos mayores competidores durante toda la temporada. Ha sido un placer competir contra ambos. Ha sido un honor, he aprendido mucho de ambos", dijo el de McLaren, que se estrena como campeón del mundo.

Tendrá que pasar mucho tiempo para que Norris pueda asimilar con naturalidad el hecho de que ya tiene un Mundial de Fórmula 1 en su palmarés: "Es increíble, es surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo", comentó Norris.

Por otra parte, también pudo responder a las diferentes situaciones que ha vivido durante la temporada. Llegó a tener una cantidad de puntos ingente de distancia sobre sus rivales, pero Norris tuvo que sudar hasta la última carrera del campeonato para ser campeón del mundo.

"En una temporada siempre hay altibajos pero nada importa si acabas ganando, y yo lo he hecho con un equipo increíble. Un equipo en el que llevo siete años", dijo el nuevo campeón echándole un cable a todo el staff de McLaren.

Lágrimas por el triunfo

Las emociones superaron a Lando Norris nada más cruzar la línea de meta. El tercer puesto conseguido en Abu Dabi fue suficiente para coronarle como el nuevo mejor piloto del mundo, y eso hizo que las lágrimas brotaran inmediatamente por sus ojos.

"Hacía tiempo que no lloraba. No pensé que lloraría, pero lo hice", dijo el británico visiblemente emocionado.

También valoró el desenlace del Mundial Max Verstappen, el rey destronado después de cuatro campeonatos consecutivos: "La forma en que luchamos en la segunda mitad de la temporada nos hace estar muy, muy orgullosos", comentó el neerlandés.

Y es que el de Red Bull llegó a estar 104 puntos por detrás de Norris en este Mundial, pero finalmente pudo apretar hasta la última carrera. De hecho, terminó siendo subcampeón a tan sólo 2 puntos de Lando Norris.