El ascenso de Adrian Newey no convence en el paddock de la F1: Aston Martin lo improvisó como antesala de ¿otro fichaje?

Fernando Alonso y Adrian Newey en la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Aston Martin

El nombramiento de Adrian Newey como nuevo Team Principal de Aston Martin a partir de 2026 ha generado un terremoto inesperado en el paddock.

La escudería anunció que el legendario ingeniero sustituirá a Andy Cowell, en un movimiento interpretado por muchos, a medida que ha pasado el tiempo, como una maniobra improvisada para ganar tiempo.

Aunque Fernando Alonso defendió la decisión asegurando que Newey "ya era el jefe encubierto", la mayoría de voces consultadas dentro del Gran Circo coinciden en su escepticismo.

Las reacciones se sucedieron apenas minutos después del anuncio. La figura de Newey es sinónimo de genialidad técnica, pero su salto al puesto político y mediático por excelencia dentro de un equipo ha abierto un debate profundo.

¿Está preparado para gestionar un rol que exige presencia pública, diplomacia interna y disponibilidad constante? ¿O es un parche temporal mientras Lawrence Stroll busca un sustituto de perfil más clásico?

Lawrence Stroll y Adrian Newey sellan el acuerdo Aston Martin

Marko lo cuestiona

Las dudas más sonoras llegaron de quien mejor conoce al británico. Helmut Marko, asesor de Red Bull, admitió su sorpresa en una entrevista en Kleine Zeitung.

"Me sorprendió mucho. Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla en la práctica. Definitivamente, este no es su punto fuerte", aseguró.

Marko fue más allá al recordar que "su gran fortaleza reside en el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad de la producción y el desarrollo. Me sorprende mucho que esté decantándose más por el rol de director del equipo".

Sus palabras reflejan un diagnóstico compartido por buena parte del paddock: Newey puede ser el mejor diseñador de la historia, pero el trabajo de Team Principal requiere otro tipo de habilidades.

Johnny Herbert, expiloto y comentarista habitual, reforzó ese punto de vista. Para él, el ascenso implica "duplicar la carga de trabajo" de Newey, quien llegó a Aston Martin por su experiencia técnica, no para ejercer de gestor.

Herbert incluso leyó el nombramiento como un mensaje hacia Christian Horner: "Parece una manera fácil de decir: 'No te necesitamos ni te queremos'".

Adrian Newey viaja con Aston Martin al Gran Premio de Mónaco

La compatibilidad

Parte del debate gira en torno a si el ingeniero británico podrá mantener su foco en el diseño con un cargo tan exigente.

Car and Driver resumió el sentir general: "Cuesta más ver el lado positivo. El hombre que debía dedicarse enteramente a hacer dibujos, a diseñar, a idear, va a tener otras funciones".

El medio remarca que las obligaciones de un Team Principal incluyen atender a la prensa, reunirse con patrocinadores y negociar con la FIA, tareas que difícilmente encajan con el perfil reservado de Newey. "Cuesta imaginarlo estrechando manos y enfrentándose a la prensa", apuntan.

Alonso, la voz disonante

En medio del escepticismo generalizado, Fernando Alonso se erigió como principal defensor del movimiento.

En declaraciones a DAZN, reveló que Newey "ya era el jefe encubierto" dentro de la estructura del equipo. Según el asturiano, el británico ya intervenía en decisiones clave del desarrollo del coche, la configuración del personal y las áreas de inversión.

Pese a ello, Alonso también deslizó cierto aviso: el rol de Team Principal exige un nivel de exposición mediática y de gestión externa que no encaja del todo con Newey.

"Espero que no tenga que hacer todo eso y pueda concentrarse en lo más importante", afirmó.

Tintes provisionales

El aura de provisionalidad que rodea al nombramiento ha alimentado otra teoría: Newey sería solo una transición hasta que llegue un director permanente.

Distintas fuentes del paddock sostienen que Lawrence Stroll tomó la decisión con urgencia, sin un plan de largo plazo.

Varias fuentes aseguran que el cargo será temporal y que Newey no estará en todos los Grandes Premios, sino únicamente en los que ya tenía programados, como Mónaco, Silverstone o las citas finales de la temporada.

El propio ingeniero confirmó a Sky F1 que asistirá únicamente a las carreras previstas para evitar compromisos mediáticos.

Christian Horner y Adrian Newey, en el GP de Qatar 2023 con Red Bull Red Bull

El fantasma de Horner

La sombra de Christian Horner sobrevuela todo el movimiento. Despedido de Red Bull con una indemnización millonaria y en pleno periodo de gardening leave, no podría unirse a otro equipo hasta abril o mayo de 2026.

The Race sostiene que la dupla Newey-Krack dirigirá el equipo "hasta que aparezca un candidato permanente". Aunque Stroll ha negado repetidamente la llegada de Horner, en el paddock pocos descartan la posibilidad.

La propia explicación de Newey, aludiendo a que Cowell seguirá apoyando "durante la primera parte del 26", sugiere que habrá cambios más adelante.

Una estructura nueva

Para aliviar la carga del nuevo Team Principal, Aston Martin ha creado una estructura que actúa como colchón. Mike Krack será "la cara visible" del equipo en los circuitos donde Newey no esté presente.

Andy Stevenson, director deportivo, gestionará las relaciones con la FIA y la logística operativa.

Newey ha garantizado que su prioridad seguirá siendo el diseño. "Eso es realmente lo que quiero y necesito hacer. Eso es lo que me motiva cada mañana. Estoy decidido a no diluirlo", afirmó.

El debate sobre si esta reorganización será eficaz o apenas un puente hacia una reestructuración mayor sigue abierto.

Lo único claro es que Aston Martin ha decidido otorgarle a Adrian Newey un nivel de poder inédito: Team Principal, socio técnico y también inversor del proyecto.

Una concentración de autoridad tan inusual como arriesgada, que no ha logrado convencer al paddock.