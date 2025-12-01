Aston Martin desvela el día que presentará su coche de 2026, la creación de Adrian Newey con la que Fernando Alonso sueña

Aston Martin ya ha marcado en rojo la fecha clave de su futuro inmediato: el 9 de febrero de 2026.

Ese día verá la luz el AMR26, el monoplaza con el que la escudería británica afrontará el mayor cambio reglamentario de la Fórmula 1 en más de una década y, sobre todo, el primero diseñado bajo la influencia de su fichaje estrella: Adrian Newey.

La escudería lo anunció con una publicación en redes sociales, acompañada de una imagen conceptual en la que se esboza el logo del coche que pilotará Fernando Alonso en la temporada en la que pretende volver a luchar por la victoria.

AMR26 arrives.

09.02.26 pic.twitter.com/du9lqgXIuR — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 1, 2025

Desde que Lawrence Stroll adquirió el equipo -entonces Racing Point-, Aston Martin ha vivido un proceso de reconstrucción integral: nueva fábrica, ampliación de recursos, inversión masiva en talento técnico y una hoja de ruta pensada específicamente para un escenario como el que llega en 2026.

La llegada de Newey, un movimiento que sacudió al paddock y confirmó la ambición sin límites del proyecto, ha acelerado la expectativa: el AMR26 será el primer coche concebido desde cero con su visión para la era de los motores híbridos de nueva generación y el reglamento aerodinámico simplificado.

Una nueva era

Ese cambio normativo es precisamente la gran esperanza del equipo de Silverstone. Tras años de crecimiento sostenido, avances parciales y temporadas en las que rozaron el salto definitivo -como el arranque fulgurante de 2023-, Aston Martin siempre ha sostenido que la verdadera oportunidad llegaría con el reinicio técnico de 2026.

Para entonces, el equipo ya tendría lista la nueva infraestructura, plenamente operativo el túnel de viento propio y asentado el núcleo técnico que lidera Newey como arquitecto conceptual del proyecto.

Adrian Newey y Lawrence Stroll, en la presentación del ingeniero como nuevo miembro de Aston Martin Aston Martin

El anuncio de la presentación del AMR26 supone también un mensaje para la parrilla: Aston Martin quiere competir con los grandes desde el primer día. Y esa ambición es compartida por Fernando Alonso, quien amplió su contrato precisamente para estar presente en este nuevo ciclo.

El bicampeón español confía en que el coche de 2026 pueda ofrecerle la oportunidad que ha perseguido desde su regreso a la F1: volver a pelear por victorias e incluso por el título mundial si el proyecto cumple las expectativas.

La temporada que viene será, por tanto, el examen definitivo para una escudería que lleva años preparándose para este momento. El 9 de febrero se desvelará el coche. El resto deberá demostrarlo en la pista.