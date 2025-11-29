Piastri se lleva la sprint en Qatar y recorta dos puntos en la batalla por el Mundial contra Norris y Verstappen

Carrera al sprint sin sobresaltos en el circuito de Lusail. Oscar Piastri salió desde la pole y se llevo el triunfo, anotándose ocho puntos en su contador. Reduce la diferencia con Lando Norris, que fue tercero, y se separa de Max Verstappen, que terminó cuarto.

El piloto australiano de McLaren dominó de principio a fin, sin sentir la amenaza de un George Russell que se subió al segundo escalón del podio. Por detrás, ninguno quiso tomar riesgos, con más que perder que ganar en esta sesión del sábado.

En los primeros giros, tras quitarse de encima a Fernando Alonso y a su compañero Tsunoda, Verstappen 'amenazó' a Norris. El neerlandés no lo vio claro y, con el objetivo hecho tras minimizar daños -solo perdió un punto en la lucha por el Mundial-, dejó de apretar el acelerador.

Más allá de la lucha titular, la zona media ofreció el verdadero espectáculo táctico de la jornada nocturna en Qatar. Yuki Tsunoda, consolidado ya como el escudero fiel en Red Bull, firmó una meritoria quinta plaza por delante del joven Kimi Antonelli.

La batalla por los últimos puntos disponibles tuvo color español y sabor a veteranía. Fernando Alonso, exprimiendo al máximo las prestaciones de su Aston Martin, cruzó la meta en séptima posición, a pesar de haber salido cuarto en la parrilla.

Detrás de él, Carlos Sainz obró el milagro para Williams. El madrileño se aferró al octavo puesto con uñas y dientes, defendiendo el último punto en juego ante el acoso incesante del rookie Isak Hadjar. El francés del equipo RB, finalizó noveno a menos de un segundo de Sainz.

La cruz de la moneda en Lusail la protagonizó, sin duda, la Scuderia Ferrari. En una sesión para el olvido, los de Maranello se diluyeron en la irrelevancia de la zona baja.

Charles Leclerc apenas pudo maquillar el desastre con una insulsa decimotercera posición, mientras que Lewis Hamilton, en uno de sus fines de semana más complicados vestido de rojo, se hundió hasta la decimoséptima plaza, superado incluso por los Haas y los Sauber.

Tampoco funcionó la apuesta arriesgada de Alpine y Aston Martin con el compuesto blando en la parte trasera. Pierre Gasly y Lance Stroll, únicos pilotos en montar la goma roja, sufrieron una degradación severa que los condenó al fondo de la parrilla, con el francés terminando penúltimo a casi medio minuto de la cabeza. Una estrategia fallida que sirvió de aviso para el resto: Lusail no perdona inventos con los neumáticos.

Con el sol poniéndose sobre el desierto y los motores apagados, la lectura es clara: McLaren tiene el coche a batir y Piastri la confianza para hacerlo. Norris salvó los muebles y Verstappen jugó con la calculadora, pero el domingo, con más vueltas y paradas en boxes, la gestión de las gomas será el juez supremo de una batalla que llega al rojo vivo.