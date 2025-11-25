Qué necesita Max Verstappen para ser campeón del mundo de Fórmula 1 2025 por delante de Lando Norris

La lucha por el título de Fórmula 1 2025 está más viva que nunca. Max Verstappen, que llegó a ir 103 puntos por detrás de Oscar Piastri tras Monza, ha protagonizado una remontada que lo coloca empatado con el australiano y solo 24 puntos por detrás del líder, Lando Norris. Con dos grandes premios y una carrera al sprint antes del cierre del año, el piloto de Red Bull necesita una combinación casi perfecta para arrebatar el Mundial al británico de McLaren.

La situación del Mundial antes de Qatar para Norris, Verstappen y Piastri

Norris afronta la penúltima cita del calendario con 390 puntos, seguido por Piastri y Verstappen, ambos con 366. La ventaja del británico mantiene a McLaren en posición de control, ya que depende únicamente de sus propios resultados para levantar su primer título en la categoría reina.

Norris necesita proteger 24 puntos

Verstappen está obligado a sumar fuerte en Qatar y Abu Dhabi

Quedan 58 puntos disponibles entre ambas pruebas

Este margen permite al líder administrar riesgos, mientras Red Bull debe aspirar a la victoria desde el viernes en Losail.

Qué debe pasar para que Verstappen sea campeón de la Fórmula 1

El neerlandés solo será campeón si supera a Norris en la clasificación final y, en caso de empate, si logra más victorias que los McLaren. Esto reduce su margen y eleva la presión sobre el tricampeón.

Si Verstappen gana la sprint y carrera en Qatar, recortará 33 puntos

A Norris le basta un segundo o tercer puesto para sostener la diferencia

Si Lando controla el podio, el título quedará prácticamente sentenciado

El escenario que puede dejarlo sin opciones

El riesgo principal para Verstappen aparece en Qatar. Si Norris vence en la sprint y en la carrera del domingo, alcanzará 423 puntos y el neerlandés quedará fuera de la pelea antes de Abu Dhabi.

Por eso, más allá de su propio rendimiento, Verstappen depende de que McLaren no firme un fin de semana perfecto en Doha. Cada punto que deje escapar el líder mantendrá viva una lucha que parecía imposible hace dos meses.