Se define el campeonato de F1 2025: cronograma completo del GP de Qatar para ver a Sainz y Alonso desde España

Los horarios para ver el GP de Qatar de la Fórmula 1 Europa Press

El Mundial de Fórmula 1 entra en su tramo decisivo y Qatar será la penúltima parada de la temporada. Lando Norris aterriza en Losail con el liderazgo, perseguido por Oscar Piastri y Max Verstappen con la misma puntuación tras las recientes descalificaciones en Las Vegas. El formato sprint añade presión desde el viernes y obliga a los equipos a afinar cada detalle. Descubre todos los horarios del fin de semana para seguir a Fernando Alonso y Carlos Sainz desde España.

Viernes 28 de noviembre: inicio de la acción en el GP de Qatar

La actividad arranca con la única sesión de entrenamientos libres y, pocas horas después, con la primera clasificación del fin de semana, decisiva para la carrera al sprint del sábado.

Horarios (España):

Entrenamientos Libres 1: 14:30

Clasificación para la sprint: 18:30

Sábado 29 de noviembre: sprint y clasificación oficial

La jornada del sábado reparte puntos desde temprano y culmina con la clasificación que ordenará la parrilla del domingo. Un día crucial para Sainz, Alonso y todos los que aún aspiran a mover posiciones en el campeonato.

Horarios:

Carrera sprint (19 vueltas): 15:00

Clasificación del GP: 19:00

Domingo 30 de noviembre: gran premio decisivo para la Fórmula 1

La carrera larga se disputará más tarde de lo habitual en Europa, con 57 vueltas que pueden modificar por completo la lucha por el título antes de llegar a Abu Dhabi.

Horarios:

Gran Premio de Qatar (57 vueltas): 17:00

Cómo ver el GP de Qatar de F1 2025 desde España

La retransmisión completa del fin de semana podrá seguirse en DAZN F1, con todas las sesiones en directo.

Así llega el Mundial de F1 2025 antes de Qatar

La clasificación general deja un escenario inédito: Norris lidera, pero sus dos principales rivales, Piastri y Verstappen, llegan igualados tras las sanciones de Las Vegas. Con dos carreras restantes, cualquier error puede cambiarlo todo.

Clasificación de pilotos (top 3):