La Fórmula 1 caza las trampas que denunció Fernando Alonso sobre el rendimiento de algunos equipos: "No puedo ser sincero"

Fernando Alonso llevaba semanas dejando caer que algo no cuadraba en la lucha de Aston Martin por mantener el sexto puesto en el Mundial de Constructores.

"No puedo ser del todo honesto, pero todos han mejorado mucho", dijo con gesto resignado tras un decepcionante Gran Premio de Brasil.

Ahora, sus insinuaciones se han confirmado: la FIA ha descubierto trampas en varios coches que podrían explicar el súbito rendimiento de algunos rivales.

Durante el fin de semana en Interlagos, la organización técnica de la Fórmula 1 detectó dispositivos instalados en varios monoplazas para manipular el desgaste del fondo plano, una de las claves para evitar la descalificación por consumo excesivo del patín.

Esta práctica, camuflada bajo sistemas que elevaban el calor en las placas de titanio para hacerlas expandirse y así evitar que tocaran el asfalto, habría beneficiado a varios equipos de la zona media de la parrilla.

Fernando Alonso atiende a la prensa en Interlagos Aston Martin

Alonso ya lo intuía

Aston Martin vivió otro fin de semana decepcionante en un evento con formato sprint, donde su monoplaza AMR25 volvió a mostrar un rendimiento irregular.

Fernando Alonso pasó de ser sexto en la carrera corta a finalizar decimocuarto el domingo, con Lance Stroll aún más atrás.

Aun así, el bicampeón del mundo dejó una frase con doble sentido: "Preferimos intentar algo diferente y acabar decimocuartos que hacer lo de siempre y ser duodécimos".

Pero fue más allá: "Hemos perdido ritmo. No puedo ser del todo honesto...".

Las declaraciones de Alonso apuntaban a que algunos rivales estaban jugando al límite -o más allá- del reglamento, especialmente en lo relativo a las alturas del coche.

Un aspecto crítico en los fines de semana con sprint, donde la carga de combustible varía y apenas hay margen para modificar la configuración entre sesiones. Según apuntan fuentes del paddock, Aston Martin no ha querido asumir esos riesgos.

Retirada obligatoria

AutoSport Japan confirmó esta semana que la FIA descubrió sistemas diseñados para calentar los protectores de bajos, provocando que las planchas de titanio se expandieran.

De este modo, quedaban por debajo del patín, evitando el contacto con la pista y su desgaste. Al enfriarse tras las sesiones, volvían a su forma original, pasando así las inspecciones técnicas sin dejar rastro.

Joe Bauer, delegado técnico de la FIA, ordenó revisar todos los monoplazas antes de la clasificación tras detectar irregularidades durante la carrera sprint.

Charles Leclerc y Lance Stroll en el GP de China Aston Martin

Varios equipos fueron obligados a desmontar los dispositivos, lo que obligó a subir la parte trasera de los coches para cumplir con el reglamento. Esa modificación redujo la carga aerodinámica y penalizó sus tiempos por vuelta.

Aunque no se han revelado nombres, se especula que equipos como Haas o Racing Bulls podrían haber sido algunos de los beneficiados.

Alonso ya había advertido que algunos de sus rivales directos por el sexto puesto estaban rindiendo sorprendentemente bien en determinadas condiciones.

En Brasil, la escudería de Faenza superó a Aston Martin en el campeonato gracias a los puntos sumados por Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda, mientras que Haas se sitúa a solo dos unidades.

Abu Dabi, marca sentencia

"Creo que todo se decidirá en Abu Dabi. Hemos perdido entre 12 y 15 puntos por problemas mecánicos durante la temporada. Probablemente echaremos de menos un par de ellos", lamentó Alonso.

El equipo verde tiene ahora dos semanas para reagruparse antes del GP de Las Vegas, penúltima cita de la temporada.

El propio Mike Krack, director del equipo, confirmó la preocupación: "Nos espera una lucha cerrada. El contacto de Stroll con Tsunoda nos dejó sin opciones y, aunque intentamos una estrategia distinta con las gomas duras, no funcionó. No teníamos ritmo".

La FIA, por su parte, trabaja ya en una nueva directiva técnica para 2026, con el objetivo de prohibir ciertos materiales y reducir al máximo el efecto suelo.

De momento, ha cazado las trampas que tantos dolores de cabeza han causado en Aston Martin... y que Fernando Alonso supo detectar antes que nadie.