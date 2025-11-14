Una Navidad a puro Fórmula 1: El Madrileño del Año, Carlos Sainz, encenderá las luces navideñas en Madrid

La capital se prepara para una Navidad con olor a Fórmula 1 y un toque muy madrileño, con Carlos Sainz como figura central del encendido oficial de las luces navideñas. El piloto, referente mundial y protagonista habitual del mundo del motor, asumirá el gesto simbólico desde la plaza de Cibeles.

¿Cuándo encenderá Carlos Sainz las luces navideñas en Madrid?

El acto tendrá lugar el 22 de noviembre. El alcalde José Luis Martínez-Almeida confirmó que Carlos Sainz activará el sistema que dará vida a más de 13 millones de bombillas LED distribuidas en más de 240 calles y plazas de los 21 distritos de Madrid.

La ciudad estrenará ubicación para la ceremonia en Cibeles, según explicó el regidor tras presentar la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera 2025-2027.

Una Navidad con espíritu de Fórmula 1 y un despliegue especial en Madrid

La presencia de una figura ligada a la F1 busca sumar atractivo al inicio oficial de la Navidad. La iluminación cubrirá los principales ejes urbanos con un dispositivo que pretende impulsar la actividad comercial y mejorar la experiencia vecinal. La fuente EFE detalló que el encendido marcará el arranque de la campaña festiva en una ciudad que apuesta por una propuesta más amplia y visible.

El Madrileño del Año

Recientemente, Carlos Sainz recibió el premio Madrileño del Año en su quinta edición, durante un acto en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real.

La vicealcaldesa Inma Sanz, acompañada por el delegado de Políticas de Vivienda Álvaro González, destacó su excelencia profesional y su impacto en el deporte nacional.