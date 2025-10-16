La ilusión de Fernando Alonso por los cambios en su coche para el GP de Estados Unidos: "Tengo muchas ganas de pilotarlo"

El Gran Premio de Estados Unidos llega este fin de semana a Austin y Fernando Alonso ya ha expresado su ilusión por los cambios en su coche. El piloto de Aston Martin ha mostrado su entusiasmo tras conocer la nueva decoración del AMR25, presentada durante un evento en Houston junto al principal patrocinador del equipo, Aramco. La escudería británica sorprendió con un diseño lleno de fórmulas matemáticas, un homenaje a la ciencia y la innovación que hacen posible el desarrollo de la Fórmula 1.

Un diseño inspirado en la ciencia para Fernando Alonso

El monoplaza de Alonso lucirá un aspecto diferente en Austin. Según Aston Martin, las fórmulas que cubren su carrocería simbolizan el trabajo técnico que hay detrás de cada avance. El bicampeón se mostró encantado con esta iniciativa.

“Es realmente genial estar en Houston junto a nuestro patrocinador Aramco para descubrir con orgullo nuestra primera decoración de cara al Gran Premio de los Estados Unidos. Tengo muchas ganas de pilotar este coche con esta nueva decoración y ver lo que piensan los aficionados”, aseguró el piloto.

El equipo confía en dar un paso adelante en el Circuito de las Américas tras las últimas actualizaciones. Alonso buscará mejorar los resultados de las carreras anteriores y seguir sumando puntos importantes para el campeonato.

Dónde y cuándo ver el Gran Premio de Estados Unidos

Los entrenamientos libres comenzarán el viernes 17 de octubre a las 19:30 (hora española), seguidos de la clasificación sprint ese mismo día a las 23:30.

El sábado 18 se disputará la carrera sprint a las 19:00 y la clasificación tradicional a las 23:00. Finalmente, la carrera principal será el domingo 19 de octubre a las 21:00.

La gran pelea de cara al final del campeonato está entre los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri (336 puntos) y Lando Norris (314). Sin embargo, tampoco se puede descartar al cuatro veces campeón, Max Verstappen, quien en las últimas carreras ha conseguido una gran cantidad de puntos y está tercero con 273.