La F1 cambiará el formato de la clasificación en 2026: así funcionarán la Q1, Q2 y Q3 a partir de la próxima temporada

La Fórmula 1 sufrirá una transformación relevante en 2026 y no únicamente porque se introduzca un nuevo reglamento técnico aerodinámico y en las unidades de potencia.

La incorporación del nuevo equipo Cadillac ampliará la parrilla a 22 monoplazas, lo que forzará un ajuste en el formato de clasificación.

La actual estructura de Q1, Q2 y Q3, que se ha mantenido inalterada desde 2017 (año en el que la F1 se quedó con 10 escuderías), dejará paso a un sistema adaptado al aumento de vehículos en pista.

Se avecinan sesiones más exigentes y con mayor tráfico, especialmente en trazados urbanos como el de Montecarlo.

Desde que la escudería Manor desapareció al antes de comenzar la temporada 2017, la Fórmula 1 ha contado con 10 equipos y 20 coches en cada Gran Premio.

Esta cifra ha permitido una clasificación estructurada en tres rondas: en la Q1 se eliminaban cinco pilotos, en la Q2 otros cinco, y la Q3 reunía a los diez más rápidos para luchar por la pole.

Este formato ha funcionado con eficacia durante nueve temporadas. Sin embargo, la confirmación de la entrada de Cadillac como undécimo equipo para 2026, provocará un aumento a 22 monoplazas, lo que hará necesario redibujar las fases eliminatorias.

Las sesiones clasificatorias

El nuevo sistema mantiene la estructura de tres rondas, pero modifica el número de eliminaciones para ajustarse al total de coches en pista. Siguiendo el ejemplo de 2016, así quedará distribuido:

- Q1: competirán los 22 vehículos y serán eliminados los 6 más lentos. Pasarán a la siguiente ronda 16 coches.

- Q2: los 16 clasificados volverán a salir y serán eliminados de nuevo 6 pilotos, quedando los 10 más rápidos para la ronda final.

- Q3: sin cambios, los 10 mejores tiempos se disputarán la pole position y las diez primeras posiciones en la parrilla de salida.

Este modelo recuerda al utilizado por la F1 en 2016, la última temporada con 11 escuderías. No se esperan cambios radicales adicionales, salvo que la FIA decida modificar por completo el sistema, algo que, por ahora, no está sobre la mesa.

Mónaco, un problema

El impacto de estos cambios será especialmente evidente en circuitos angostos como el Gran Premio de Mónaco.

Actualmente, ya es habitual que pilotos pierdan vueltas por el tráfico o por banderas amarillas provocadas por errores ajenos.

La presencia de dos monoplazas adicionales complicará aún más las condiciones de pista en la Q1, donde los márgenes de tiempo y espacio son mínimos.

Las quejas por el tráfico descontrolado en Mónaco han sido constantes en años recientes, y este nuevo panorama amenaza con aumentar las sorpresas negativas para equipos que no logren gestionar bien las ventanas de salida.

Un proyecto con ambición

La escudería Cadillac F1 Team, en colaboración con Andretti Global, ha conseguido finalmente la aprobación de la FIA para unirse a la parrilla en 2026.

Será la primera vez que la Fórmula 1 cuente con un equipo estadounidense desde la llegada de Haas en 2016.

Cadillac, respaldada por General Motors, ha anunciado un ambicioso plan de expansión que incluye un motor propio en desarrollo bajo el paraguas de la nueva división GM Precision Power Units.

Pese a ello, en sus primeras temporadas utilizarán propulsores y transmisiones suministradas por Ferrari, a modo de cliente. Se prevé que el motor estadounidense debute más adelante, posiblemente en 2028 o 2029.

En cuanto a su alineación, la escudería apostará por dos pilotos con amplia experiencia: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

El mexicano afrontará un nuevo reto tras su salida de Red Bull, mientras que el finlandés, con pasado en Mercedes y Alfa Romeo, buscará consolidar el proyecto desde sus inicios.

Cadillac también trabaja en una estructura bicontinental, con sedes tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, para aprovechar lo mejor del personal técnico europeo junto a la capacidad industrial y de innovación norteamericana.

Su plan estratégico contempla alcanzar los 1.000 empleados en los próximos años y desarrollar un centro tecnológico que combine producción de chasis, simuladores y formación de jóvenes talentos.

Con la llegada de Cadillac, la Fórmula 1 no solo amplía su parrilla, sino que vuelve a abrir la puerta a fabricantes con músculo tecnológico e intención de competir al más alto nivel.

Este nuevo escenario obligará a todos los actores del campeonato a adaptarse: desde la FIA, con nuevos reglamentos, hasta los equipos, con estrategias clasificatorias más precisas.

Lo que está claro es que la clasificación a partir de 2026 será más impredecible, más congestionada y más exigente.

Y para los nuevos protagonistas como Cadillac, se tratará de navegar ese caos con ambición y solidez. La Fórmula 1 entra en una nueva fase, y todo empieza en la parrilla.