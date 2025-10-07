Hamilton ataca a Fernando Alonso por las quejas que provocaron la sanción al Ferrari en Singapur: "18 años de..."

Lewis Hamilton y Fernando Alonso se saludan durante el GP de Barein 2024 Aston Martin

Las brasas del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 2025 todavía arden a través de las redes sociales.

Lo que parecía una carrera más dentro de una temporada complicada para Lewis Hamilton y Ferrari se ha convertido en un nuevo episodio de rivalidad entre el británico y Fernando Alonso.

Dieciocho años después de aquella turbulenta convivencia en McLaren la relación entre ambos, aunque cordial de cara al público, se demuestra que sigue siendo tensa.

Todo comenzó con una sanción y ha terminado con un dardo cargado de ironía en redes sociales.

Durante las últimas vueltas del circuito de Marina Bay, Hamilton sufrió problemas de frenos que lo obligaron a saltarse varias curvas para mantener detrás a Fernando Alonso, que venía recortándole tiempo de forma agresiva.

El español no se mordió la lengua y, por radio, se quejó con dureza de la maniobra: "¿Es seguro conducir sin frenos? No me lo puedo creer, joder. No me lo puedo creer", repetía, incrédulo, mientras veía cómo el Ferrari número 44 se le escapaba.

📻 "I cannot believe it"



Fernando was on the charge as Lewis encountered brake issues in the latter stages in Singapore 😮‍💨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/lHztbk2n3J — Formula 1 (@F1) October 6, 2025

La FIA revisó las imágenes y acabó sancionando al británico con cinco segundos de penalización, lo justo para que Alonso escalara una posición y terminara séptimo. Sin embargo, el inglés no pareció tomarse bien el resultado ni las palabras del ovetense.

Horas después de aterrizar de vuelta en Europa, Hamilton publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como una burla directa hacia Alonso.

En el vídeo, se veía al personaje británico Victor Meldrew, de la comedia "One Foot in the Grave", repitiendo su célebre frase "I can't believe it" ("No me lo puedo creer"). Era imposible no establecer el paralelismo con las palabras del piloto de Aston Martin tras la carrera.

Publicación de Lewis Hamilton en su Instagram tras la sanción en Singapur y en clara referencia a Fernando Alonso

A modo de guinda, el siete veces campeón del mundo añadió el texto "18 years of this" ("18 años de esto"), una clara alusión al tiempo transcurrido desde 2007, cuando ambos fueron compañeros en McLaren.

Aquella temporada fue recordada por su alta tensión interna, las luchas por el liderazgo del equipo y un ambiente tan insostenible que acabó costándole a McLaren el título de constructores. Finalmente, fue Kimi Raikkonen, con Ferrari, quien se llevó el campeonato.

El detalle del vídeo no pasó inadvertido. En la serie, el personaje de Meldrew es un hombre gruñón y quejumbroso, un paralelismo que Hamilton quiso aprovechar para caricaturizar a Alonso.

En Reino Unido, de hecho, el nombre del personaje se usa coloquialmente para referirse a personas excesivamente críticas o malhumoradas.

La publicación desató una oleada de comentarios. Los aficionados del británico celebraron la ocurrencia, mientras que los seguidores de Alonso la interpretaron como una falta de respeto.

En cualquier caso, el gesto de Hamilton reavivó un enfrentamiento que parecía enterrado, al menos en público.

Lewis Hamilton y Fernando Alonso, en 2007 en McLaren EFE

El propio Fernando Alonso, siempre directo, había dejado entrever su descontento no solo con la actuación del rival, sino también con la inconsistencia de los comisarios.

"Esto debería ser P7. No puedes pilotar como si estuvieras solo en pista. Ayer no respetan la bandera roja y hoy barra libre para ellos", dijo por radio, dejando claro su enfado por lo que consideró un trato desigual.

Aunque el castigo a Hamilton llegó finalmente, la sensación en el paddock fue que la penalización fue mínima.

Muchos consideraron que la FIA había actuado con indulgencia ante un comportamiento que podía haber afectado la seguridad de otros pilotos.

El británico, en cambio, prefirió centrarse en el mensaje positivo cuando publicó más tarde un texto acompañado de una foto en casa: "Después de una semana dura, me siento bien".

"He tenido tiempo para reflexionar sobre mi viaje desde Singapur y lo que siento es gratitud. El apoyo tras la pérdida de Roscoe me ha recordado el bien que hay en el mundo", escribió, en referencia a su perro recientemente fallecido.

Sin embargo, el tono conciliador de ese mensaje contrastó con la ironía del vídeo anterior. En un mismo día, Hamilton mostró sus dos caras: la del competidor que se defiende con sarcasmo y la del deportista que busca paz interior.