La IA, Brad Pitt y la nueva audiencia: así ha transformado la F1 sus retransmisiones en TV para captar a más espectadores

Retransmisión de la FOM con la comparativa de dos vueltas de clasificación, el llamado 'coche fantasma'

La temporada 2025 ha consolidado una de las herramientas más celebradas de la Fórmula 1: los coches fantasma.

Esta función permite comparar vueltas de diferentes pilotos mediante la superposición digital de sus trayectorias, mostrando con exactitud cómo unas milésimas pueden decidir una pole.

El ejemplo más claro se vivió en Zandvoort, cuando Oscar Piastri arrebató la pole a Lando Norris por solo 0,012 segundos.

Gracias a la innovación de la Formula One Management (FOM), los aficionados no solo vieron el resultado en los cronómetros, sino también la diferencia real en pista.

Un McLaren "fantasma" aparecía sobre el otro, ilustrando dónde se había ganado tiempo en la última curva.

Dean Locke, director de retransmisiones de la F1, explicó a Autosport que este proyecto era un viejo anhelo.

"En la clasificación hay milésimas que separan a cuatro coches, y poder representar eso visual y pictóricamente es increíblemente difícil".

El rol de la IA

La implementación de esta herramienta exigía un desafío tecnológico: el GPS no siempre es fiable en la posición lateral del coche y la más mínima desincronización entre datos e imágenes arruinaba la experiencia.

Para resolverlo, la FOM desarrolló una aplicación propia capaz de etiquetar datos de GPS sobre video y ajustarlos con imágenes a bordo, corrigiendo desfases.

Hoy, los editores especializados logran entregar este contenido en cuestión de horas, aunque Locke anticipa que la inteligencia artificial reducirá aún más los tiempos de procesamiento.

"La clave está en la precisión de los puntos de referencia… creo que la IA jugará un papel en el futuro".

El objetivo es alcanzar un plazo máximo de 30 minutos tras la clasificación para ofrecer la comparativa en directo o en los programas previos a la carrera, algo que transformaría la cobertura televisiva.

Nuevas formas de análisis

El recibimiento ha sido masivo. Los aficionados celebran el realismo de la comparación y los periodistas cuentan con una herramienta inédita para explicar el rendimiento.

Ya no se trata solo de pole y segundo lugar: las cadenas televisivas han comprobado la utilidad de analizar diferencias entre la P1 y la P4, generando narrativas más ricas.

Incluso la posibilidad de ofrecer vistas aéreas o a bordo ha añadido capas de análisis inesperadas.

Para Locke, se trata de un paso más en el objetivo de "explicar visualmente lo que antes solo podía describir un comentarista", acercando la experiencia tanto a expertos como a nuevos seguidores.

Los gráficos en tiempo real sobreimpresos sobre el halo del Ferrari de Hamilton

El efecto videojuego

La Fórmula 1 también ha apostado por gráficos inspirados en videojuegos, como el "head-up display" proyectado sobre el halo.

Este recurso, que parecía arriesgado, acabó resultando un éxito: conecta con los más jóvenes, habituados a interfaces de simulación y gaming, y enriquece la comprensión de la acción.

El reto, según Locke, es equilibrar la experiencia: no alienar al fan tradicional mientras se cautiva a una audiencia diversa y cada vez más global.

La clave está en ofrecer explicaciones claras de fenómenos complejos sin caer en la sobrecarga de datos.

Hollywood, banco de pruebas

El rodaje de la película de Apple protagonizada por Brad Pitt, con escenas rodadas en los circuitos reales y el asesoramiento directo de la FOM, permitió a los equipos televisivos reflexionar sobre nuevas formas de filmar la acción.

Locke reconoció que los responsables de Top Gun: Maverick elogiaron las tomas aéreas de la F1 y que algunas de las técnicas desarrolladas para el film han servido de inspiración.

"Tuvimos conversaciones sobre cómo podríamos llevar parte de esa tecnología a nuestras retransmisiones en directo".

Aunque ciertas técnicas de rodaje cinematográfico resultan inviables para una retransmisión en vivo, otras han abierto vías de experimentación que la F1 ya prueba en su centro de medios de Biggin Hill, inaugurado recientemente para agilizar ensayos en plena temporada.

El futuro de las retransmisiones

La tendencia actual de las retransmisiones televisivas de la F1 apunta hacia una experiencia cada vez menos pasiva.

Ya es posible, en algunos países, elegir la cámara a bordo del coche de cada piloto o escuchar las radios del equipo en tiempo real, y la FOM trabaja para introducir más opciones de personalización incluso en emisiones lineales.

De cara a 2026, con el cambio de reglamento técnico, el reto será explicar al espectador sistemas complejos como el nuevo "Manual Override Mode", el sucesor del DRS.

Brad Pitt y Damson Idris durante el gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

Para ello, la FOM planea usar animaciones CGI (imágenes virtuales añadidas por ordenador) y narrativas visuales que simplifiquen la comprensión.

Locke subraya que la meta es clara: "No se trata de tecnología por la tecnología, sino de enriquecer la historia y ayudar al fan a entender la magnitud de lo que ocurre".

La Fórmula 1 ha comprendido que su producto no solo compite en la pista, sino también en el terreno audiovisual.

La competencia milimétrica en clasificación, la estética cercana a los videojuegos y el glamour de Hollywood se combinan en un relato pensado para enganchar tanto al fan histórico como al adolescente que descubre la F1 en TikTok.

La categoría reina ya no solo muestra carreras: construye experiencias visuales que explican, entretienen y atrapan. Y en esa estrategia, la tecnología, la inteligencia artificial y hasta Brad Pitt han jugado un papel decisivo.