La Fórmula 1 calienta motores: así se pueden conseguir entradas para el Gran Premio de España en Madrid de 2026

La idea de que se celebre un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid lleva siendo el sueño de los amantes del motor de la capital durante años y al fin se hará realidad el próximo año.

Queda cerca de un año para que los monoplazas tomen Madrid a toda velocidad bajo la atenta mirada de los espectadores. Sin embargo, la venta de entradas está a punto de ver la luz.

Será la plataforma de venta Fever la que ofrezca la venta de entradas y abonos a partir del próximo 23 de septiembre. Mientras, el Gran Premio se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026.

La F1 llega a Madrid

El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid ya empieza a calentar motores, y no solo en la pista. La venta de entradas ha desatado un auténtico furor entre los aficionados, que sueñan con ver a sus ídolos correr en la capital. Conseguir un asiento en las gradas promete convertirse casi en una misión contrarreloj.

La llegada de la F1 a Madrid no fue casualidad: tras meses de negociaciones y proyectos sobre la mesa, la ciudad logró convencer a los organizadores de que podía acoger un evento de esta magnitud.

Inmaculada Sanz, Isabel Díaz Ayuso, Ángel Asensio y Daniel Martínez durante el evento promocional del Gran Premio de Madrid de 2026. Europa Press

El acuerdo supone un impulso enorme para la capital, que se coloca al nivel de otras grandes urbes del calendario mundial. La apuesta combina espectáculo deportivo con proyección internacional.

Esto implica mucho más que velocidad: hablamos de una cita que atraerá turismo, inversión y miles de visitantes de todo el mundo. Para los madrileños y para los fan que llegarán de todas partes, tener la Fórmula 1 en casa es un lujo.

IFEMA MADRID ha confiado en Fever, conocida por gestionar experiencias culturales y de ocio, para organizar todo lo relacionado con los aficionados en el futuro circuito MADRING.

Su papel no se limitará a las entradas, también diseñará actividades, fanzones y la oferta artística y musical que acompañará al Gran Premio. En el caso de los precios, se conocerán con exactitud el mismo día que se pongan a la venta las entradas.

Uno de los puntos fuertes será la gestión tecnológica. El sistema de ticketing integral busca simplificar el proceso de compra y acceso, incorporando pagos sin efectivo y mapas interactivos de las distintas zonas. También se utilizarán herramientas de análisis de datos y campañas globales de comunicación para optimizar la asistencia y la organización.

En cuanto al entretenimiento paralelo, Fever asumirá la producción de conciertos, espectáculos y actividades tanto en el circuito como en la ciudad.

Habrá espacios de restauración, merchandising e incluso eventos previos al Gran Premio, como exposiciones o activaciones de marca. La idea es extender la Fórmula 1 más allá de los días de carrera.

A través del acuerdo entre F1 e IFEMA se garantiza que Madrid será sede del Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 hasta 2035.

Un acto promocional de la Fórmula 1 en Madrid. Europa Press

La ubicación destaca por su proximidad al aeropuerto y su conexión con transporte público, lo que se alinea con la promesa de un evento sostenible y con baja huella de carbono. Se espera, además, que la mayoría de los asistentes acceda en metro, tren o bus.

La venta de entradas comenzará el 23 de septiembre de 2025, con una lista de espera ya disponible para quienes quieran asegurarse información y acceso anticipado.

Asimismo, para la esperada celebración del Gran Premio de Madrid habrá que esperar hasta el próximo 11 al 13 de septiembre de 2026.