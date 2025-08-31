Piastri amplía su ventaja como líder del Mundial de F1 tras conquistar el GP de Países Bajos con abandono de Lando Norris

Piastri, por delante de Verstappen en el GP de Países Bajos. Reuters Reuters

El australiano se impone por delante de Max Verstappen y Hadjar una jornada marcada por la avería que obligó al británico a abandonar. Alonso acabó 9º y Sainz, 14º.

El australiano Oscar Piastri ha firmado su 7ª victoria en el presente Mundial de F1 en el Gran Premio de Países Bajos de este domingo.

El piloto de McLaren es más líder del campeonato después del abandono de su compañero de escudería y principal rival, Lando Norris, que se vio obligado a abandonar a falta de siete vueltas por una avería que lo deja a 34 puntos.

Fernando Alonso acabó 9º y Sainz, 14º. La sorpresa del día la protagonizó el francés Isack Hadjar, tercero por detrás de Max Verstappen.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

