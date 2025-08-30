Fernando Alonso, alto y claro sobre sus esperanzas para 2026: "Todo nos funciona y eso genera confianza"

En el circuito de Zandvoort, tras los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, Lando Norris lideró la tabla seguido de Fernando Alonso. El rendimiento de Aston Martin sorprendió por su consistencia, dejando a la escudería con una sensación de progreso tangible.

El piloto español mostró un optimismo claro tras las prácticas, y dijo con tono esperanzado: "Soy más optimista que otros viernes que hemos tenido. Después de Hungría, donde estuvimos fuertes, y ahora llegamos a Zandvoort y seguimos mostrando un buen ritmo en los entrenamientos libres".

"Este año, por desgracia, no estamos luchando por grandes cosas. El objetivo principal para el resto del año es asegurarnos de que entendemos lo que hacemos en la fábrica y que trasladamos esos aprendizajes a la pista", añadió.

En la tabla de tiempos Norris firmó el mejor crono del día, con Oscar Piastri tercero, con McLaren mostrando un ritmo imponente otro fin de semana más. La jornada evidenció la superioridad momentánea del equipo papaya frente al resto en este trazado más exigente para adelantar.

Norris completó sus vueltas con solvencia; si bien su mejor tiempo dejó a Alonso a solo ochenta y siete milésimas. El asturiano, con 44 años, sigue demostrando una segunda juventud que le permite seguir peleando en la élite del mundial.

El Aston Martin, sexto en el Mundial de constructores, se encuentra lejos de los líderes pero con progresos palpables. El equipo acumula un incremento de rendimiento que ilusiona y que permite a Alonso colarse entre los dominadores en circuitos con carácter técnico importante.

"Y parece que en los últimos meses todo lo que hemos traído a la pista rinde como esperábamos. Y esto genera mucha confianza en lo que vamos a hacer el próximo invierno, sabiendo que nuestras herramientas y lo que hacemos en la fábrica debería trasladarse, con suerte, a los test de Barcelona del próximo año", afirmó.

Cuestionado por la posibilidad de pelear por la 'pole', respondió cauteloso: "No creo que esté a nuestro alcance, pero tal vez algunos de los equipos top, Mercedes, Ferrari, Red Bull... no parece que estén muy lejos e intentaremos estar ahí".

Piastri, líder del Mundial, mantiene una ventaja de nueve en la general sobre su compañero Norris. Ambos convierten a McLaren en favorito claro para la pelea por el título y la temporada, con cambios tras el parón veraniego, promete una recta final intensa y muy disputada.

En el resto de la parrilla, Carlos Sainz marcó tiempos discretos con Williams, firmando decimosexto crono con gomas duras, mientras que Franco Colapinto, con Alpine, completó su mejor viernes desde que volvió a la categoría, siendo noveno en la tabla.

Alonso recordó su buen resultado en el Hungaroring (5º) y subrayó que este impulso sirve para seguir aprendiendo: el objetivo es transformar cada aporte técnico en rendimiento en carrera y acumular datos útiles para dar un salto en los test.

El piloto insiste en la prudencia ante la jerarquía actual, pero valora la dinámica positiva porque alimenta la confianza para 2026. El aprendizaje y el trabajo en la fábrica serán la brújula del equipo para la próxima campaña.