Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos de Cadillac F1: anuncian su vuelta a la Fórmula 1 para 2026

Cadillac F1 ya tiene a sus dos pilotos para su estreno en el Mundial de Fórmula 1 previsto en 2026. Serán Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, tal y como se ha hecho oficial este martes.

El nuevo equipo contará en el inicio de su aventura en el 'Gran Circo' con dos experimentados pilotos, los cuales fueron escuderos de los dos últimos campeones del mundo. Bottas de Hamilton, en Mercedes, y Pérez de Verstappen, en Red Bull.

Tanto Checo como Bottas, ambos de 35 años, se quedaron sin equipo para esta temporada 2025 luego de sus salidas de Red Bull y Kick Sauber, respectivamente. Así, el próximo año tendrán su regreso con la esperanza de dar la campanada en el debut de Cadillac.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Por un lado, Pérez se tomó un tiempo para considerar sus objetivos futuros y pasar tiempo con su familia después de dejar Red Bull, mientras que Bottas permaneció en el paddock como reserva de Mercedes luego de su salida de Sauber .

Cadillac F1, que cuenta con el respaldo de General Motors y estará dirigido por el exdirector deportivo de Marussia Graeme Lowdon, se convertirá en el undécimo equipo del Mundial la próxima temporada.

"Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones", explico Lowdon tras el anuncio. "Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo".

"Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera”, dijo Pérez. "Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto".

"Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo", añadió Bottas. "No todos los días tienes la oportunidad de ser parte de algo que se construye desde cero y ayudar a darle forma para que realmente pertenezca a la parrilla de F1".

Dan Towriss, director ejecutivo del equipo Cadillac de Fórmula 1 y de TWG Motorsports, una división de TWG Global, afirmó: "Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto entre talento, madurez y empuje".

"No son solo pilotos consumados, sino constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac de Fórmula 1. Este momento marca más que un simple anuncio de alineación. Es el comienzo de un nuevo y audaz capítulo en el automovilismo estadounidense", amplió Towriss.

El presidente de GM, Mark Reuss, agregó: "Nuestros nuevos pilotos son una adición bienvenida a la familia de carreras de Cadillac: cada uno aporta una gran experiencia y una pasión inquebrantable por ganar".

"Juntos, estamos sentando las bases del automovilismo estadounidense, un legado extraordinario para Cadillac, GM y el deporte", concluyó Reuss.