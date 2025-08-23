Una leyenda de la Fórmula 1 asegura que "el 90% del equipo Ferrari no quería a Hamilton" y fue "una operación comercial"

Lewis Hamilton está atravesando el peor momento en su carrera después de no haberse subido al podio en un gran premio -únicamente ganó la sprint del GP de China-, cuando ya se ha llegado al ecuador de la temporada. Las comparaciones con Carlos Sainz no cesan y cada vez son más las voces autorizadas que cuestionan su capacidad para revertir la situación.

Hamilton está con la confianza por los suelos, se siente un "inútil" e incluso le ha sugerido a Frédéric Vasseur cambiar de piloto. La relación con sus ingenieros no es la mejor después de que el británico haya estado criticando duramente al equipo por el rendimiento del SF-25.

Es por eso que Arturio Merzario, expiloto de Ferrari y fundador de su propia escudería, ha asegurado que "el 90% del personal de Ferrari no quería que Lewis Hamilton se uniera al equipo", en declaraciones recogidas por el rotativo inglés The Sun.

El italiano, conocido por haber sido uno de los pilotos que sacó a Niki Lauda del monoplaza en llamas en Nürburgring en 1976, todavía tiene relación con algunos miembros de la escudería de Maranello y considera que el fichaje de Hamilton fue una "operación comercial" para Ferrari.

Hamilton está a 42 puntos de Charles Leclerc en la clasificación de pilotos y todavía no ha subido al podio en 14 carreras con Ferrari desde su llegada a la escudería más laureada de la historia.

El momento de resurgir

Merzario considera que el británico no tiene por qué "volverse loco intentando ganar tres décimas si ocupa la octava posición. Esto no ha terminado, él está esperando la oportunidad adecuada", añadió.

Tras la clasificación del GP de Hungría, Hamilton reonoció sentirse un "inútil" y confesó haber sugerido a Vasseur cambiar de piloto, aunque para el expiloto italiano "si Lewis quisiera irse, ya estaría buscando otro equipo".

Hamilton firmando gorras durante el GP de Bélgica. Reuters

Ni la victoria en la sprint del Gran Premio de China disimula una temporada que está siendo la peor en la carrera deportiva de Hamilton y que está cerca de entrar en la historia de Ferrari, aunque no como el inglés habría soñado cuando lució con el rojo de los de Maranello.

Con estas cifras, Hamilton se ha unido a un grupo nada envidiable: los pilotos de Ferrari con más grandes premios consecutivos sin podio al inicio de su etapa con la Scuderia. Sólo Didier Pironi (18) realizó un peor inicio de temporada

Y es que tras quedar 12º en el Gran Premio de Hungría, Lewis Hamilton igualó a Ivan Capelli (14) y ya está solo detrás de Pironi en esta clasificación negativa. Además, si se suman las últimas dos carreras de 2024, ya son 16 grandes premios sin descorchar el champán, es decir, la peor racha de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1.

Hace ya tiempo Lewis Hamilton entró en los libros de historia al registrar unos récords difícilmente superables, sin embargo, durante sus primeras carreras con Ferrari el estreno ha sido para olvidar tanto para él como para la escudería italiana.

Las dudas del 2026

El contrato de Hamilton con Ferrari abarca hasta la temporada 2026, pero si la situación no mejora, las especulaciones sobre una posible ruptura anticipada podrían intensificarse.

En Maranello nadie quiere hablar aún de ello, pero el lenguaje corporal del británico, su tono ante la prensa y su rendimiento en pista no son propios de un proyecto ilusionante.